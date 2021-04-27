Меркель пообещала послабления для привитых и переболевших COVID-19

В Германии вакцинированные от коронавируса граждане, а также те, кто переболел COVID-19, будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест при посещении, например, магазинов и парикмахерских. С таким заявлением в понедельник выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Ясно, что в случаях, когда для входа необходимы экспресс-тесты, вакцинированным и выздоровевшим нет необходимости предъявлять их", - цитирует РИА Новости Меркель. Она также отметила, что не позднее июня будет отменена приоритетная вакцинация, то есть записаться на прививку сможет каждый.

Ранее канцлер заявила, что германские власти самостоятельно занимаются вопросом возможной закупки российской вакцины "Спутник V". "Для нас решающим фактором является сертификация в Европейском агентстве по лекарственным средствам", - пояснила Меркель. По ее словам, в Германии по-прежнему придерживаются цели к осени обеспечить каждому жителю страны возможность сделать прививку от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Германии началась в декабре прошлого года. Сейчас полностью привиты почти шесть миллионов человек - более 7% населения. Минимум одну прививку получили еще почти 20 миллионов граждан.