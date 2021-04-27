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27.04.2021 22:53
Рубрика: Экономика

Меры поддержки предпринимателям могут стать проактивными

Текст: Елена Манукиян
В течение двух лет ряд мер поддержки для предпринимателей могут стать проактивными. Поправку об этом могут включить в стратегию развития корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП).

Так, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил о необходимости сформировать цифровой профиль предпринимателя, чтобы предложения о возможных льготах и помощи бизнес получал автоматически и адресно в зависимости от жизненной ситуаций. Он также предложил помогать малому и среднему предпринимательству в продвижении продукции, например, предоставлять приоритет на госторгах.

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Министр экономического развития Максим Решетников указал на необходимость учитывать нюансы и особенности поддержки МСП в зависимости от региональной специфики. Он заявил о возможности развития новых рынков сбыта для МСП, например, в рамках нового нацпроекта по туризму, напомнил о механизме предоставления льготных кредитов на поддержку занятости. "Блокчейн-платформа, которую оперативно развернула ФНС, позволила в режиме реального времени видеть, кто получатель поддержки, каков объем обязательств и так далее. Сейчас необходимо все эти наработки инкорпорировать в программу льготных кредитов", - отметил Решетников.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для предпринимателей важна автоматизация процессов на всех этапах и органичное встраивание новых инструментов в уже существующие бизнес-процессы.

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