Глава КНР Си Цзиньпин, а также лидеры 40 государств, включая президента России Владимира Путина, приняли участие в Международном климатическом саммите, организованном по инициативе США.

Проблемы климата и экологии становятся одной из центральных тем международной повестки. Причем речь идет не только о сотрудничестве и совместных проектах, но и о конкуренции. Экологические стандарты, которые ужесточаются с каждым годом, постепенно вытесняют с международного рынка "не зеленые" компании и технологии. Вот почему страны, которые до сих пор не сформировали собственную экологическую повестку, рискуют в перспективе покинуть международную арену. Именно поэтому ведущие экономики мира стремятся развернуться лицом к "зеленым" вопросам.

"Желание нескольких десятков государств усиливать взаимодействие и придерживаться уже принятых международных конвенций и соглашений вызывает оптимизм, но находить новые пути взаимодействия придется с учетом резкого роста конкуренции государств за мировое экологическое лидерство", - считает ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Европейский союз уже принял Зеленый пакт (или как его еще называют - "Зеленый курс"), целью которого является достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Кроме того, Европарламент согласовал проект Европейского закона о климате, который должен помочь открыть новые возможности для промышленности, различных рынков и технологий и в конечном итоге для европейской экономики в целом. США, которые вернулись к Парижскому соглашению по климату, обязались более чем на половину сократить выбросы парниковых газов уже к 2030 году, а к 2050 году и вовсе выйти на нулевой уровень.

Китайская Народная Республика, как одна из мировых держав, также существенно продвинулась в экологических вопросах. Движение в сторону экологически цивилизованного общества теперь закреплено на конституционном уровне.

Выступая на саммите, глава китайского государства в своей речи отметил, что от окружающей среды зависит счастье и достояние народов разных стран. По его словам, все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды, экономическом развитии, создании новых рабочих мест и искоренении бедности.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. По словам китайского лидера, уже с этого года потребление угля будет жестко контролироваться, а с 2026 года начнется сокращение его потребления. В частности, Си Цзиньпин отметил, что для достижения этой цели государство поддержит предприятия и производства с минимальными выбросами. Также будет запущена онлайн-торговля квотами на выбросы углерода.

"Китай, как крупнейшая развивающаяся страна в мире, совершит самое большое в мире сокращение интенсивности выбросов углерода, за беспрецедентно короткие сроки мы проделаем путь от пика выбросов до углеродной нейтральности, - заявил Си Цзиньпин. - Несомненно, это будет тяжелая битва".

Лидер китайского государства также отметил, что период от пика выбросов углерода до углеродной нейтральности будет намного короче, чем период, необходимый для этого развитым странам, что требует от Китая значительных усилий.

Кроме того, КНР решила принять Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, чтобы усилить контроль за гидрофторуглеродами и другими парниковыми газами, не являющимися диоксидом углерода.

Напомним, что Монреальский протокол был подписан в 1987 году в Канаде и обязывал страны обеспечить контроль производства и потребления озоноразрушающих веществ. А в 2016 году в городе Кигали (столица Руанды) была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, которая нацелена на смягчение изменения климата путем поэтапного сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов. Эти вещества используются при производстве холодильного и морозильного оборудования, кондиционеров, средств противопожарной защиты, ингаляторов, различных аэрозолей.

Стоит отметить, что и Россия, как одна из ведущих мировых держав, уже приняла Кигалийскую поправку, которая вступила в силу с первого января этого года. График сокращения потребления гидрофторуглеродов для РФ выглядит так: с 2020 года на 5%, с 2025 года на 35%, с 2029 года на 70%, с 2034 года на 80% и с 2036 года на 85% с последующей неограниченной возможностью использовать ГФУ в объеме 15% от базовой линии.

Выступая на экологическом саммите, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в экологической сфере.

"Прежде всего это касается реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, - подчеркнул Владимир Путин. - Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение".

Президент РФ также отметил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Выбросы уменьшились в два раза - с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет.

Китайский лидер Си Цзиньпин считает, что все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды

В конце своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но и устойчивым во всей полноте этого понятия. Причем для всех стран без исключения. А соответственно, тесно увязываться с продвижением вперед по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами.

Китайский лидер Си Цзиньпин также считает, что все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды и экономическом развитии, причем развитые страны должны предпринимать больше действий и одновременно помогать развивающимся странам ускорить их низкоуглеродную трансформацию. При этом следует избегать создания "зеленых" торговых барьеров.

"Мы должны тесно сотрудничать, а не критиковать друг друга, быть последовательными, а не отменять вечером утренних указов, выполнять свои обещания, а не нарушать их", - подчеркнул Си Цзиньпин.