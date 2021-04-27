МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира

МГУ им. Ломоносова вошел в мировой топ-100 глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. Всего в проекте приняли участие 867 университетов мира, включая 95 вузов России. МГУ занял в рейтинге 91-ю строчку.

Рейтинг RUR - первый ежегодный рейтинг российского происхождения. Кроме "общего" рейтинга, есть также ряд рейтингов по предметным областям, в том числе по гуманитарным и социальным наукам. Вузы оценивают по качеству преподавания, качеству исследований, уровню интернационализации и уровню финансовой устойчивости.

"2021 год стал рекордным по представленности вузов России. Сразу 95 отечественных университетов вошли в глобальный рейтинг, это 11% от общего числа участников, - сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов рейтинга. - Для сравнения, в 2020 году Россия была представлена 82 университетами, а в 2016-м российских вузов было всего 23".

Кроме МГУ, в российский топ-10 вошли МИФИ, (101-е место в мире), Томский госуниверситет (103-е место), МФТИ (106-е место), СПбГУ (305-е место), МИСиС (309-е место), Университет ИТМО (324-е место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (372-е место), Томский политехнический университет (375-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (384-е место).

Топ-3 в глобальном рейтинге составили три вуза из США: Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет.