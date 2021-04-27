МИД Испании подтвердил гибель двух испанских журналистов в Буркина-Фасо

Два испанских журналиста 26 апреля были убиты в Буркина-Фасо вооруженными людьми. Об этом 27 апреля заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. Трансляцию ее заявления вел телеканал RTVE.

Министр назвала лишь инициалы, а не полные имена погибших журналистов. По информации телеканала были убиты корреспондент и режиссер-документалист Дэвид Бериан и оператор Роберто Фрайле. Глава испанского МИД пояснила, что в понедельник был потерян контакт с группой из примерно 40 человек, с которыми испанцы путешествовали возле природного парка в восточной части Буркина-Фасо, недалеко от границы с Бенином.

Журналисты работали над документальным фильмом о мерах местных властей по борьбе с браконьерством и защите фауны, а также о жизни населения, проживающего в природных парках.

"В настоящее время, после установления контакта с властями Буркина-Фасо и с семьями пропавших без вести, было подтверждено, что тела принадлежат двум испанским журналистам. Это опасный район, потому что это обычное поле деятельности террористических групп, браконьеров, бандитов и джихадистов", - заявил Аранча Гонсалес Лайя на пресс-конференции.

В результате нападения несколько человек получили ранения, а нападавшие похитили четырех человек: двух испанцев, сотрудника местных сил безопасности и еще одного ирландского журналиста, который по данным источников телеканала также погиб.