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27.04.2021 18:06
Рубрика: Экономика

Минфин не планирует резко менять налоговый режим для нефтяной отрасли

Текст: Сергей Тихонов
Минфин не планирует резких изменений в режиме налогообложения нефтяной отрасли до 2024 года. Это касается, в том числе, перевода проектов по добыче сверхвязкой нефти на налог на дополнительный доход (НДД). Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе Национального нефтегазового форума.

По его словам, изменения в налогообложении нефтянки позволило не только пополнить бюджет, но и ликвидировать для некоторых проектов избыточные льготы, расширить единый налоговой режим для отрасли, а также оставить "на плаву" только рентабельные проекты.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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"То, что российский налоговый режим не так уж плох, продемонстрировали результаты прошлого кризисного года, который отечественные компании в отрасли завершили лучше, чем многие иностранные корпорации", - сказал Сазанов.

По мнению замглавы Минэнерго Павла Сорокина, сейчас речь идет о том, чтобы как можно быстрее вовлечь в разработку новые регионы добычи и уже действующие месторождения с трудноизвлекаемой нефтью. Например, в Восточной Сибири, на Таймыре. Это позволит быстрее монетизировать наши запасы нефти. У нас есть семь-десять лет, для запуска больших, серьезных проектов, дальше привлекать для них инвестирование будет затруднительно, сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что для месторождений в Восточной Сибири введен особый режим НДД, но нужно смотреть дальше, какие дополнительные меры, естественно, без негативного эффекта для бюджета можно внедрить для этих участков, сказал Сорокин.

С точки зрения главы VYGON Consulting Григория Выгона, минусом изменений в системе налогообложения отрасли стала слабая привязка к итогам прошедшей в 2019 году инвентаризации месторождений, которые показали, что только 65% извлекаемой нефти в России рентабельны для разработки. При этом несомненным плюсом фискальной реформы стала замена многочисленных льгот на единый налоговый режим, считает Выгон.

"Хотелось бы, чтобы подобные решения принимались, основываясь на информации об экономике месторождений, а не эмпирически", - подчеркнул он.

С начала этого года в России начал работать новый режим налогообложения нефтяной отрасли. Ранее действующие льготы для многих проектов были отменены, взамен некоторым из них был предложен переход на НДД. Это не коснулось проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти, которую больше всего в России добывают "Лукойл", "Татнефть" и "Газпром нефть". По оценке "Лукойла", фискальная нагрузка по сверхвязкой нефти возрастает в 25 раз, по высоковязкой - в полтора раза.

Фото: iStock
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Объем российских запасов сверхвязкой нефти составляет около 2 млрд тонн. В общей добыче ее доля менее 1%. Высоковязкой нефти больше - около 7 млрд тонн, на нее приходится около 10% общероссийского производства. Больше всего такой нефти добывается в Татарстане, Коми, Башкирии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Для этих регионов, за исключением Югры, проекты являются приоритетными для развития.

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