Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин предложил запустить совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) эксперимент по маркировке импортной алкогольной продукции на территории России. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на итоговой коллегии Росалкогольрегулирования 27 апреля.

Эксперимент предполагается провести уже в 2021 году. Подробностей проекта замминистра не сообщил.

Сейчас по инициативе Минпромторга в России проводится эксперимент по маркировке пива, пивных напитков на его основе, сидра, пуарэ, медовухи и безалкогольного пива. Эксперимент начался 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года. Это позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. По оценке Минпромторга, его доля составляет от 5 до 12%, а бюджет теряет от этого до 22 млрд рублей в год. В отличие от другого алкоголя, сейчас ЕГАИС в розничной торговле не распространяется на пиво, спецмарками пиво не маркируется. То есть фактически контроль за продажей потребителю пива отсутствует.