В рамках международного форума лидеров креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content при поддержке Министерства культуры РФ состоялась сессия "Когда автор неизвестен", на которой обсудили новеллы российского законодательства. Форум проходит в Технопарке Инновационного центра "Сколково".

Сессия была посвящена возможным рискам использования произведений, автор или правообладатель которых неизвестен.

Модератор сессии президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев обозначил проблему и ее значимость для развития сферы интеллектуальной собственности: "Мы безусловно должны уважать авторские права. Но нужно понимать, что растущий спрос на креативные продукты российский творческий сегмент экономики удовлетворить не может - число творцов не так велико, как хотелось бы. И мы так или иначе для роста креативной экономики будем обращаться к наследию - архивам, музеям, пытаясь найти те художественные образы, которые могут быть использованы в современных промышленных и цифровых продуктах. Поэтому вопрос использования произведений, автор которых неизвестен или с ним не удается связаться, становится как никогда актуальным".

Руководитель Нормативно-правового департамента Министерства культуры РФ Наталья Ромашова рассказала о законопроекте, который будет регулировать использование таких произведений-"сирот": "Необходимо установить общий порядок. Правительство России поручило Минкультуры подготовить проект федерального закона с поправками в часть 4 Гражданского кодекса РФ. Новый нормативный акт призван дать четкое определение, что такое "сиротское" произведение. Следуя международной практике, таковым можно признать объект авторского права, автор или правообладатель которого неизвестен или неизвестно его местонахождение. Кроме того, "сиротским" произведение будет признанно только при условии, если был осуществлен тщательный поиск автора. Все сведения мы предлагаем включить в открытый реестр "сиротских" произведений, среди которых будут фонограммы, книги, фотографии, музыкальные композиции, предметы декоративно-прикладного искусства".

Наталья Ромашова подчеркнула, что "орфанные" произведения сможет свободно использовать лицо, которое первым заявит о нем и произведет поиск автора: "Если автор не будет найден, то произведение будет включено в реестр. За его использование нужно вносить плату, которая должна зависеть от способа использования, которых предполагается три: воспроизведение, распространение экземпляров и доведение до всеобщего сведения".

Руководитель юридического отдела Музея современного искусства "Гараж" Анна Игнатенко призналась, что отсутствие подобного механизма сейчас создает проблемы и даже влияет на программу выставки: "Наш музей всегда соблюдает законодательство, поэтому мы проводим активную деятельность по поиску автора. Обычно такой поиск занимает очень много времени. Если автор не найден, то нам, к сожалению, приходится отказаться от произведения искусства и не включать его в экспозицию".

Заместитель председателя РСПП по ИС и КИ Анатолий Семенов предложил применять подход, аналогичный "депозиту нотариуса": "Если у вас обязательства перед кредитором, но вы не знаете, как его найти, то вы обращаетесь к нотариусу, зачисляете на его депозит сумму долга, и теперь уже нотариус занимается поиском вашего кредитора, чтобы отдать ему ваш долг. Если у нас будет специализированный нотариат в отношении "сиротских" произведений, то применение способа с депозитом допустимо".

Проблема затрагивает не только музеи, но и библиотеки, о чем рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда: "За всю историю России было издано около 9 млн книг. Мы создаем Национальную электронную библиотеку, которая позволит объединить все книги в один ресурс, в том числе и "сиротские" произведения. Но самой главной проблемой остается доступ к контенту, поскольку мы должны уважать права авторов на компенсацию своего труда. Однако стоимость каждой транзакции [поиска автора] превосходит возможную выгоду, которую может принести контент. Кроме того, важно определить правила использования "сиротского" произведения. Все эти вопросы сможет решить только государственная политика в области книжной индустрии".

Использование историко-культурного наследия для создания современной продукции стало ярким примером того, что проблему произведений-"сирот" нужно решать: "Мы берем наследие музеев, оцифровываем его и делаем стрит-стайл одежды и аксессуаров. Но наш бизнес - это не только продажи сумок и маек, это развитие культуры через промышленность. Но здесь возникает проблема во взаимодействии с музеями, когда нам нужно использовать "орфанное" произведение. Очень часто у музеев нет "рыбы" лицензионного договора, когда они не знают, кто автор. И в целом многие музеи боятся работать с предпринимателями, потому что бизнес, по их мнению, может им навредить", - рассказала заместитель руководителя Центра инновационно-технологического и креативного предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа Югра Екатерина Удалова.

Профессор, доктор экономических наук, заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена искусств и литературы (Франция), член-корреспондент Международной академии информатизации Борис Есенькин отметил, что проблемы, возникшие из-за цифровых технологий, нужно решать с помощью этих же технологий: "Право - это взаимоотношение и уважение. Сейчас идет процесс перестройки потребления интеллектуальной собственности, при котором "цифра" нас поглощает... На мой взгляд, в вопросе "сиротских" произведений все должно быть четко - всегда нужна фиксация права. Даже если нет автора, надо уважать интеллектуальные права".

Президент Ассоциации интернет-издателей, руководитель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Засурский полагает, что открытый доступ к "сиротским" произведениям необходим в интересах общества и рынка: "XX век поступил с литературой очень жестоко: у четырех пятых произведений нет авторов. Знаете, как в Германии поступают с "орфанными" произведениями в музейной сфере? Юрист пишет правовой документ о том, что, с его точки зрения, найти автора сложно и почти невозможно, и к моменту начала выставки автор не определен или не найден, поэтому риски минимальные. Я считаю, что наше государство имеет все возможности решить эту проблему, причем несколькими способами - от депозитов до выкупа прав на все произведения XX века. Надо вкладывать деньги в открытый доступ. Если так будут делать все крупные державы, вот тогда начнется настоящая игра!"

В завершении сессии Сергей Матвеев заявил, что соблюдение прав авторов должно быть гарантировано: "Я уверен, что предложенные сообществом и поддержанные Министерством культуры подходы позволят обрести баланс интересов и найти точку, в которой будет обеспечена незыблемость авторского права и одновременно - доступность произведений для общества в самых разных формах и видах. Это даст дополнительные возможности для развития российской креативной экономики".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Дополнительная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.