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27.04.2021 19:02
Рубрика: Общество

Разумный беспилотник

Минобороны возьмется за искусственный интеллект
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
В ближайшее время в Минобороны России появится специализированное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта.

Как сообщается на сайте правительства России, пока речь идет об использовании искусственного интеллекта в беспилотниках. В будущем электронный разум смогут применять и в других военных сферах.

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Решение о создании такого спецуправления было озвучено по итогам заседания рабочей группы правительства. Представители минобороны доложили участникам заседания о направлениях интеллектуализации беспилотных комплексов при групповом применении. В свою очередь, представители российских производителей беспилотников рассказали о новейших разработках, благодаря которым можно внедрить технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения.

О том, что Вооруженные силы России начинают делать упор на внедрение в оружие искусственного интеллекта, заявил в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу. На полигонах сейчас активно тестируются боевые машины с электронным разумом. В небе отрабатываются действия беспилотников, способных самостоятельно действовать в группах. Большинство разработок в этой сфере находится под грифом "секретно". Вместе с тем наши западные "партнеры" начинают признавать, что Россия вышла в лидеры в этой высокотехнологичной области.

Общество Наука Правительство Минобороны

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