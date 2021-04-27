В ближайшее время в Минобороны России появится специализированное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта.

Как сообщается на сайте правительства России, пока речь идет об использовании искусственного интеллекта в беспилотниках. В будущем электронный разум смогут применять и в других военных сферах.

Решение о создании такого спецуправления было озвучено по итогам заседания рабочей группы правительства. Представители минобороны доложили участникам заседания о направлениях интеллектуализации беспилотных комплексов при групповом применении. В свою очередь, представители российских производителей беспилотников рассказали о новейших разработках, благодаря которым можно внедрить технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения.

О том, что Вооруженные силы России начинают делать упор на внедрение в оружие искусственного интеллекта, заявил в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу. На полигонах сейчас активно тестируются боевые машины с электронным разумом. В небе отрабатываются действия беспилотников, способных самостоятельно действовать в группах. Большинство разработок в этой сфере находится под грифом "секретно". Вместе с тем наши западные "партнеры" начинают признавать, что Россия вышла в лидеры в этой высокотехнологичной области.