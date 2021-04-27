Почти 12 миллиардов рублей правительство направит на финансирование инициатив из Послания президента Федеральному Собранию, связанных с летним отдыхом детей и путешествиями по России.

Глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря. Для этого, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, используют действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. "Родители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50 процентов от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей. Из бюджета выделяется пять миллиардов рублей на это", - сообщил зампред правительства.

Поощрение доступными поездками талантливой молодежи предлагается организовать через всероссийские конкурсы "Россия - страна возможностей", "Большая перемена" и "Твой ход". На специальном портале Мирпутешествий.рф можно выбрать поездки выходного дня или недельные туры. "Там будут находиться предложения от различных партнеров. Из бюджета потребуется примерно два миллиарда рублей. Смогут отдохнуть 230 тысяч талантливых ребят", - заявил Чернышенко.

Также президент поручил продлить минимум до конца года программу туристического кешбэка, по которой гражданам возвращают 20 процентов затрат на путешествия по стране. "Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 миллиарда согласованы с минфином", - сообщил вице-премьер. С прошлого года кешбэком уже воспользовались почти один миллион граждан, уточнил он. Им вернули около четырех миллиардов рублей. "Готовьте все необходимые документы для рассмотрения на заседании правительства", - распорядился Михаил Мишустин.

Премьер попросил доложить о том, как идет подготовка к летнему детскому отдыху. "Нужно, чтобы ребята отдохнули летом на свежем воздухе без риска для здоровья. Опасность заболеть коронавирусом еще сохраняется", - подчеркнул глава правительства.

Все организационные вопросы регионы и ответственные федеральные органы исполнительной власти обсудили на общероссийском совещании. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти извлекли уроки из прошлого пандемийного года, когда отдохнуть летом смогли только 891,5 тысячи детей, что в шесть раз меньше обычного.

В этом году планируется открыть 37,6 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей. Общий объем финансирования, запланированный регионами для проведения летней кампании, составляет 48,8 миллиарда рублей. "Мы предполагаем, что летним отдыхом будет охвачено 4,3 миллиона наших детей, из них почти 1,5 миллиона - это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - заявила Голикова.

На компенсацию 50 процентов стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей. Ожидается, что программой воспользуются родители 357 тысяч детей

Необходимые меры для нормальной работы лагерей приняты. Так, с учетом эпидемиологической обстановки разрешено отправлять детей на отдых в другие регионы, санатории смогут увеличить наполняемость до 75 процентов, возможна работа лагерей без проживания персонала при условии еженедельного обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, снова откроются палаточные лагеря.

Роспотребнадзору Голикова поручила провести внеплановые выездные проверки организаций, в том числе обеспечивающих лагеря питанием. Предварительный доклад по их результатам будет направлен в правительство до 1 июня, а итоговый - по окончании летней оздоровительной кампании в октябре.

Тем временем

На оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин сообщил и о другом важном решении - значительно сократить сроки присоединения к электросетям частных домов и объектов малого бизнеса, расположенных в городской черте и на селе. Стоимость услуги при этом останется прежней. "Теперь электричество можно будет подключить всего за 30 дней, а не за четыре месяца, как бывало раньше", - подчеркнул премьер. Новое правило актуально для всех случаев, когда линии электропередачи находятся не дальше 15 метров от дома. Это должно избавить людей и бизнес от лишних проблем и волокиты, считает глава правительства.