На реставрацию объектов культурного наследия в 2020 году потратили 9 млрд рублей

На реставрацию объектов культурного наследия по итогам 2020 года израсходованы все заложенные на эти цели средства. 100-процентное освоение бюджета в этой сфере отмечается впервые за последние 10 лет, сообщают в Министерстве культуры РФ.

"Впервые за последние десять лет кассовое исполнение средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, по итогам 2020 года составило 100 процентов. Общая сумма средств - порядка 9 миллиардов рублей", - рассказал в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Он также осмотрел ход реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова. По его словам, на данный момент на объекте идут работы по гидроизоляции, кровле и фасадам. В планах завершить их к ноябрю 2021 года. Отдельный вопрос - фундамент здания. В ближайшее время будет выбрана новая компания по мониторингу - после осмотра объекта специалисты составят экспертное мнение о необходимости его усиления. Вердикт ожидается к концу лета.