Начинается документальный цикл "Геноцид. План рейха"

Ассамблея народов Евразии, историк и исследователь Егор Яковлев и проект "Нюрнберг. Начало мира" начали документальный цикл "Геноцид. План рейха", посвященный самым интересным и актуальным сюжетам Нюрнбергского процесса.

Кто в России знает, что Гитлер не собирался брать Москву боем, а готовил ей судьбу Ленинграда: блокада и смерть горожан от голода? Что Харьков в конце 1941 года также пережил блокаду, подобную Ленинградской.

Впервые на русском языке будут опубликованы материалы Третьего рейха, которые неопровержимо доказывают: блокада Ленинграда, акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях - не отдельные эксцессы военного времени и не проявление личной жестокости нацистов, а спланированная продуманная деятельность преступной машины по уничтожению целых народов.

Советская историография не до конца отработала многие темы, связанные с Великой Отечественной войной, считает директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев. Сразу после войны это была очень болезненная тема. И ее постарались отодвинуть из соображений гуманности. Но в 90-х годах эту гуманность обернулась тем, что в наши представления стали вливать "альтернативные" точки зрения, вроде "никакого плана геноцида не было", "немцы вообще миролюбивый народ". Отрицать не решались разве что Холокост, и то были маргинальные попытки если не его отрицания, то уменьшения числа жертв.

Но и на Западе продолжали выходить серьезные работы о геноциде, например, книга Кристиана Герлаха "Просчитанные убийства", посвященная немецкой политики уничтожения в Беларуси.

Егор Яковлев считает, что истоки клубка преступлений нацистской Германии против мирного населения оккупированных восточных территорий родилась из страха перед голодом, который был одной из идей-фикс в нацистском Берлине. Гитлер постоянно давал прогнозы о снижении рациона питания, и в частности за 20 дней до начала войны с Советским Союзом в Германии, действительно, были снижены рационы мяса.

Восполнить недостатки еды он собирался за счет завоеваний восточных территорий. В его планы входило овладение черноземными территориями, прекращение импорта продовольствия из них в нечерноземные, и организация в них голода, в котором умрут от 20 до 30 миллионов человек. Сегодня никто не помнит имени статс-секретаря министерства продовольствия и сельского хозяйства нацистской Германии Герберта Баке, а между тем эта малоизвестная у нас зловещая и демоническая фигура сыграла свою роль в формулировании цели похода на Восток. Цель эта так и прозвучала: сокращение числа славян на 30 миллионов человек. Нацисты рассчитывали на сопровождение своего вторжения тотальным голодом для населени оккупированных территорий. Как писал Кейтель в одной из обнародованных в документальном цикле директив, Гитлер ожидает "актов отчаяния" и народных бунтов.

Не только кощунственно, но и крайне глупо выглядят в свете опубликованных документов присказки: и почему мы не сдали в 1941-м Ленинград? Немцы не собирались его "брать". Окружить и заморить его жителей голодом - таков был план. Судьба Парижа Ленинград не ждала. Немецкие нацисты не придерживались на Востоке несмертельных, рыцарских практик, здесь у них была политика истребления. Блокада ждала и Москву. Об этих планах никто почти не знает, но документальный цикл напоминает о них замечаниями Геббельса, что фюрер не думает о престиже, поэтому парада в покоренной Москве не будет, достаточно того, что Москва просто вымрет, а "великая Германия не ответственна за скопление женщин и детей".

А взятие Киева, кстати, многие в нацистской Германии считали ошибкой, его тоже следовало окружить и уморить его жителей голодом.

Среди представленных в документальном цикле документов, два касаются чудовищной практики провоцирования бесплодия и подрыва рождаемости у врагов Рейха.

- Мы стараемся не просто напомнить о таких документах, но выстроить из них некоторую линейку, - говорит автор идеи и руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия Осипова.

Впереди, по ее словам, еще 9 серий уникального документального цикла.