Нацпроект по туризму позволит довести объем экспорта туруслуг до $22 млрд

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение в два раза объема экспорта туристических услуг до 22 млрд долларов, сообщил замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов.

По его словам, также предполагается удвоение числа рабочих мест в отрасли до 4,7 млн и достижение 140 млн внутренних поездок к 2030 году.

"Сейчас идет доработка по заключением Минфина и Минэкономразвития. Готовим его к представлению на президиум Совета при президенте", - цитирует Прокуронова ТАСС.

Участвовать в нацпроекте будут более 15 органов власти.