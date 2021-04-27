Наследники Великой Победы примут участие в акции "Память сердца"

Накануне 80-летия начала Великой Отечественной в эфире и социальных сетях МТРК "Мир" в третий раз стартует международная акция "Память сердца", рассказывающая истории о военных подвигах, увековеченных в воспоминаниях людей. В этом году наследники Великой Победы из стран СНГ, Грузии и дальнего зарубежья непосредственно с места событий расскажут, как провожали и встречали своих героев, от которых не осталось ничего, кроме памяти, хранящейся на улицах городов и сел.

27 апреля акция "Память сердца" стартует на официальном портале mir24.tv и на страницах @mir24tv в социальных сетях. Для участия нужно опубликовать у себя на странице с хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА фото или видео с историей о месте, с которого началась или закончилась война для ваших родных и близких. Расскажите, как это место хранит память о них сегодня. Самые интересные истории по традиции будут показаны на телеканалах "МИР" и "МИР 24", а также на официальных страницах МТРК "Мир" в социальных сетях.

"Мало кто знает, что большинство воспоминаний о героях хранятся не у мемориалов и не в музеях, а на старых улицах, на перронах вокзалов, у обветшалых заборов, садов и деревьев, насчитывающих без малого сотню лет. В этом году мы решили, что нужно знакомить телезрителей с нашими защитниками через координаты самых удивительных историй о расставаниях и встречах", - рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин.