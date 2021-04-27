Назван внешний признак высокого уровня холестерина

Специалисты выделяют лишь один явный внешний признак, по которому можно определить повышенный уровень холестерина в крови.

Как рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, речь идет о ксантелазме, проявляющейся в формировании жироподобных желтоватых пятен под кожей век.

"Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови", - говорит эксперт.

Такой симптом в основном можно увидеть у людей в возрасте. Если же ксантелазма наблюдается у ребенка, ему необходимо срочно пройти обследование.

Другими способами обнаружить повышенный уровень холестерина в крови без анализа довольно сложно. Обычно проблема проявляется уже в том случае, когда артерии пострадали от атеросклероза. Тогда может возникнуть острая боль в груди или в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия.

"Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног", - поясняет Георгий Сапего.

Он также обращает внимание на тот факт, что людям старшего возраста с такими сопутствующими проблемами, как, например, повышенное артериальное давление или сахарный диабет, повышенный уровень холестерина в крови нанесет больший вред.

Также эксперт отмечает, что по химическому составу различают разные виды холестерина - "плохой" и "хороший". Развитие атеросклероза провоцирует так называемый "плохой" холестерин.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.