Автоматическое сохранение данных о платежных картах в Android создает риск того, что эти данные могут оказаться в руках злоумышленников. Поэтому не будет лишним отключить в смартфоне возможность доступа к такой информации.

Как пишет Hi-tech Mail.ru, для этого в настройках мобильного Chrome необходимо найти раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт "Сохранять и автоматически подставлять платежные данные". Кроме того, в разделе "Конфиденциальность и безопасность" можно сделать неактивным пункт "Доступ к способам оплаты" - это не даст сайтам проверять, есть ли на смартфоне сохраненные платежные данные.

Для дополнительной защиты платежных данных Hi-tech Mail.ru советует посетить скрытое меню "Флаги", введя в адресной строке chrome://flags, найти пункты "Credit card autofill ablation experiment" и "Enable offering upload of autofilled credit cards" и активировать их. Первый запрещает сайтам предлагать функцию автозаполнения, второй - синхронизирует информацию об отключении платежных данных на всех устройствах.