Названы отрасли c наибольшим ростом средних зарплат во время пандемии

Здравоохранение и IT-сфера стали отраслями с наибольшим ростом средних зарплат во время пандемии. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "СберИндекс" и "Работа.ру".

Так, в здравоохранении средняя зарплата выросла сразу на 14,9%, а в сфере информационных технологий и связи - на 13,5%. Третье место рейтинга поделили сельское хозяйство и отрасль финансов и страхования (плюс 7,7%).

Наибольшее снижение, в свою очередь, показал сегмент "Гостиницы и общепит", где средняя зарплата снизилась на 5,9%.