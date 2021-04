Netflix поделился планами на лето

Семейные кино-вечера Netflix предлагает провести с такими проектами, как "Митчеллы против машин", "Охотники на троллей: восстание титанов", а также Blue Miracle, Wish Dragon, Skater Girl и фильмом The Loud House.

В День отца сервис выложит новый фильм Кевина Харта "Отцовство" (Fatherhood), а также "Сладкую девочку" (Sweet Girl), где Джейсон Момоа сыграл сумасшедшего папашу.

Для романтического свидания, на котором хорошо смотреть фильмы в обнимку, на платформе подготовили следующие новинки: заключительную главу трилогии "Калейдоскоп поцелуев" (The Kissing Booth) и фильм "От любви не убежишь" (Resort to Love).

Для тех, кто хочет почувствовать ностальгию по 90-м, любимый многими жанр подросткового хоррора возвращается с трилогией "Улица страха" (Fear Street). Специально для особо сентиментальных и романтичных зрителей легендарная актриса Рейчел Ли Кук присоединится к культовому ремейку 90-х в фильме "Это все он" (He's All That). Главную роль в фильме исполнит американская TikTok-блогерша Эддисон Рей Истерлинг.

А для тех, кому понадобится охладиться от летнего зноя - коллекция триллеров с участием любимых актрис: "Кислород" (Oxygen) с Мелани Лоран, "Женщина в окне" (The Woman in the Window) с Эми Адамс и "Беккет" (Beckett) с Алисией Викандер.

Среди звезд, обещанных этим летом на Netflix - Алисия Викандер, Аманда Сейфрид, Анна де ла Регера, Гильермо Дель Торо, Джейсон Манцукас, Джейсон Момоа, Дженнифер Хадсон, Джессика Кайана, Джеффри Райт, Джина Родригес, Джон Дэвид Вашингтон, Джоуи Кинг, Джоэл Кортни, Дхануш, Дэйв Баутиста, Жан-Клод Ван Дамм, Зак Снайдер, Изабела Мерсед, Илиза Шлезингер, Кевин Харт, Келвин Харрисон-младший, Кристина Милиан, Лиам Нисон, Маттиас Швайгхофер, Мелани Лоран, Омари Хардвик, Рейчел Ли Кук, Сэди Синк, Таннер Бьюкенен, Фелисити Джонс, Фил Лорд и Кристофер Миллер, Ченнинг Татум, Шейлин Вудли, Эддисон Рей, Эми Адамс и другие.

Любители настоящего мужского кино могут провести летние дни в компании с Жан-Клодом Ван Даммом в The Last Mercenary, Зомби Элвисом в "Армии мертвецов" (Army of the Dead), вампирами на самолетах в фильме "Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky) и анимированным Джорджем Вашингтоном, которого озвучил Ченнинг Татум, в America: The Motion Picture.

Все проекты будут доступны в России. А те названия, которые в данной статье лишь на английском языке, пока официально не переведены сервисом на русский язык. Но к лету все будет.