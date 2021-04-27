НКЦКИ: Банки не должны применять только биометрию для идентификации личности

По его словам, когда они оказываются единственными, то в любой момент могут быть использованы против человека. Он пояснил, что сегодня мы оставляем отпечатки пальцев, нас фотографируют камеры по несколько раз, телефоны снабжены фото- и видеокамерами, которые позволяют незаметно для человека снять его движение, воспроизвести его образ и впоследствии использовать для проведения тех или иных действий во вред ему.
Как отметил представитель НКЦКИ, в первую очередь это касается именно биометрических систем идентификации личности во время банковских и других финансовых операций. Патент на разработку чат-бота - цифровой копии человека - в конце прошлого года получила компания Microsoft
Центр кибербезопасности НКЦИ был создан приказом директора ФСБ Александра Бортникова осенью 2018 года. В его задачу входит координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры России по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.