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27.04.2021 18:59
Рубрика: Экономика

Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов

Участники ОПЕК+ на заседании 27 апреля подтвердили свое решение об увеличения добычи нефти, которое было принято 1 апреля, сказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

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По его словам, Россия ожидает сохранения существующих цен на нефть на уровне 62-66 долларов за баррель.

"Мы видим оптимизм на нефтяном рынке и увеличение мобильности населения, восстановление спроса в крупнейших странах-потребителях​​​. Но необходимо продолжать внимательно следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, особенно во многих странах Азиатского региона", - сказал Новак.

В мае и июне добыча увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки, по 350 тысяч каждый месяц, а в июле ежедневное производство вырастет на 450 тысяч баррелей, сообщил вице-премьер. Сделка ОПЕК+ в марте была выполнена на 113% - это был самый высокий уровень ее исполнения, а Россия, как и всегда, выполнила свои обязательства близко к 100%, отметил вице-премьер.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 июня. На ней будут рассматриваться параметры сделки на июль-август этого года.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с мая 2020 года, первоначально суммарные объемы снижения производства составляли 9,7 млн баррелей в сутки. Сейчас объем сокращения - 6,9 млн баррелей в сутки, а в июле они должны упасть до 5,76 млн баррелей в сутки.

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