Новак: Спрос на нефть растет, но за ситуацией в Азии нужно следить

"Задачей сделки ОПЕК+ остается полноценное выполнение достигнутых ранее соглашений", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее, 1 апреля страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании производства нефти на фоне растущего мирового спроса. Добыча увеличится в мае на 350 тыс. баррелей сутки, в июне на 350 тыс. баррелей и на 450 тыс. баррелей в сутки в июле. Суммарный рост производства за три месяца составит 1,15 млн баррелей в сутки.

Россия, получившая исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тыс. баррелей в сутки в феврале-апреле, в мае-июле будет увеличивать ее с учетом уже произошедшего прироста производства - на 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Саудовская Аравия постепенно снизит объемы добровольно взятых на себя обязательств по сокращению добычи в 1 млн баррелей - 250 тыс. баррелей в сутки в мае, 350 тыс. баррелей в июне и 400 тыс. баррелей в июле.

Ожидается, что на сегодняшней встрече ОПЕК+ эти условия будут подтверждены.