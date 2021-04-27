Обнаружен учебник с неполным описанием Сталинградской битвы

Обнаружен учебник, в котором плохо описываются события Сталинградской битвы. Это было сделано в рамках глобальной проверки учебной литературы, говорится в сообщении Минпросвещения России.

Как отмечают в ведомстве, неточности найдены в учебнике "История России и мира" для старших классов под редакцией Волобуева.

Данная литература не используется в школах, а только в колледжах. По данным специалистов, в таких организациях, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы.