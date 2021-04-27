Около 6,5 тысячи медработников планируют привлечь в села в 2021 году

В 2021 году в сельские населенные пункты в рамках программы "Земский доктор" планируется привлечь почти 6,5 тысячи медработников, в том числе 4,7 тысячи врачей и 1,8 тысячи фельдшеров, следует из итогового отчета минздрава.

Программа предполагает выделение до 1 млн рублей медикам, которые переезжают жить и работать в деревни. В отчете отмечается, что обеспечение сельских амбулаторий врачами остается одним из приоритетов кадровой политики в здравоохранении. Так, например, в 2020 году в деревни привлечено в 1,5 раза больше медработников, чем в 2019 году. Если в 2019 году работать в сельских медицинских организациях приехали 5,3 тысячи медицинских работников, то в 2020 году их было уже 6 тысяч, говорится в документе.

Этого удалось достичь, благодаря отмене возрастных ограничений для участников программы, увеличению ее финансирования в 2 раза (до 6,6 млрд рублей) и росту выплат медработникам, которые уезжают лечить людей на Дальний Восток, Крайний Север, а также в удаленные и труднодоступные территории.

Всего за период действия программы "Земский доктор" с 2012 по 2020 годы участие в программе приняли 45,6 тысячи медработников, в том числе 4,8 тысячи фельдшеров, единовременные компенсационные выплаты которым предоставляются с 2018 года. С 16 апреля этого года Минздрав обновил перечень должностей медработников сельских населенных пунктов, при замещении которых положена единовременная компенсационная выплата. В него включены врач-гематолог, а из специалистов со средним медицинским образованием добавлены акушерки и медсестры фельдшерского и фельдшерско-акушерского пунктов.