Патриотизм не бывает абстрактным. Всегда есть что-то, что становится для человека символом родины - и всей гаммы чувств, которые с ней связаны. Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН в ходе массовых опросов выяснили, что же это за символы. Или, цитируя песню давних лет, - с чего для россиян "начинается Родина". Что мы знаем о ее истории, что вкладываем в понятие "патриотизм". Хорошая ли у нас - как у народа - память.

Выводы получились не настолько однозначные и благостные, как "картинка в твоем букваре". Но от того не менее интересные. Тем более что опросы проводились подробно и "вживую", с глазу на глаз. А не в онлайн-режиме, как это теперь часто практикуют, жертвуя точностью результатов.

С какой новости начать, с плохой или хорошей? Давайте с хорошей: свою родину россияне всей душой любят. При этом есть и плохая: уровень знаний об истории родной страны у людей снижается. Новость условно в нашу пользу (на самом деле - ничего приятного): в Америке дела обстоят еще хуже. И факт, который однозначно понравится официальным лицам: большинство россиян не настроены переписывать летопись государства заново и искать в ней тайный зловещий смысл. Тем более когда речь идет об их семье, близких, родном городе и значимых исторических событиях. Таких, как победа в Великой Отечественной, освоение космоса, научные достижения советских времен, деяния Петра I или Екатерины II. Когда президент страны в ежегодном Послании Федеральному Собранию критикует безграмотные или тенденциозные учебники, призывает не пропускать мимо ушей постоянные нападки на Россию - это он делает с учетом "голоса масс", общественных умонастроений. И находит отклик. Никому, даже записным критикам, не нравится, если нашу страну начинают шельмовать почем зря. В этом россияне едины - вне зависимости от их политических пристрастий.

Теперь по порядку.

В кино к царю

Интерес к истории своей страны проявляют большинство граждан - кто-то время от времени (51%), а каждый пятый (20%) - настойчиво и постоянно. К хронике мировых событий внимания меньше (суммарно 54%). Более любознательны люди старшего возраста (75%) или высокообразованные россияне (80%), у молодежи интерес не такой острый (67%). И конечно, если жизнь у человека сама по себе бедная и сложная, а образование "начально-коридорное", ему не до познания истории.

Слухи о повальной ностальгии по брежневским временам явно преувеличены

Кстати, роль учебников в историческом багаже среднего россиянина сильно преувеличена. Лишь каждый пятый (21%) хорошо помнит, что в них написано, тем более что трактовка многих событий в последние годы периодически менялась. Даже среди молодежи на учебники ориентируются около трети респондентов (30%). А самым частым учителем для граждан, как всегда, становится кино- и телеэкран. Немногим меньше половины (44%) россиян черпают информацию об исторических событиях и персонах из художественных фильмов и сериалов. Еще 40% - из документалистики.

Респондентам предложили назвать лучшие фильмы на историческую тему, не ограничивая выбор. Только 27% такую ленту назвать не смогли. В список попали около 320 различных кинокартин и сериалов, в основном отечественных или совместного производства. Неувядающей остается классика советских времен - "Александр Невский", "Броненосец "Потемкин" или "Чапаев", фильмы о войне ("В бой идут одни старики", "Они сражались за Родину", "Белорусский вокзал", "Офицеры", сериал "17 мгновений весны", "Освобождение" и др.). Популярны и современные ленты о Великой Отечественной - "Битва за Севастополь", "Адмиралъ", "28 панфиловцев", "Сталинград". При этом прослеживается тенденция: эпос о Ленине практически полностью забыт. Советскую эпоху люди предпочитают изучать по фильмам о ее сложных, трагических периодах - "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Утомленные солнцем", "Зулейха открывает глаза" и др. А вот о русских царях и императорах хотят знать все больше живых подробностей. Интерес вызывают такие картины, как "Романовы", "Екатерина Великая", "Петр Первый", "Иван Грозный", "Борис Годунов".

Удивительно, но в лидерах списка фильмов на исторические темы - "Война и мир" Сергея Бондарчука. Даже если сбросить со счетов лентяев-школьников, которые так наверстывают программу по литературе, число поклонников этой картины - огромно.

Не по учебникам

Пристрастие наших сограждан к кино как "важнейшему из искусств" известно. Но, к счастью, есть и другие способы познания истории. На третьем месте по уровню востребованности (32%) - "семейная память", рассказы и воспоминания близких. На четвертом - интернет-ресурсы исторической направленности (26%). Для четверти граждан (25%) источник знаний - книга (исторические романы и художественная литература). И только после них в списке учебники, научная литература, специальные программы и ток-шоу на ТВ, мемуары исторических деятелей (от 12% до 21%). 4 процента граждан изучают историю, играя "за наших или за врагов" в компьютере. А каждый пятый либо не интересуется такими вещами, либо не дал ответа.

Ученые при этом отмечают, что среди россиян можно выделить устойчивое "ядро" - тех, кто всерьез увлечен историей, резко реагирует на попытки ее фальсифицировать или придать ей некий "новый формат", сменить хронологию. Но в целом уровень знаний в этой области неуклонно снижается. Особенно это заметно, если сравнивать ответы людей разных поколений: молодежь старикам явно уступает. В среднем треть россиян (30%) честно называют свои познания в истории "плохими". Хорошими их считает каждый девятый (11%), около половины (53%), по собственному признанию, имеют об исторических событиях лишь самое общее представление. Для каждого шестого-седьмого респондента загадка, в чем заслуги крестителя Руси князя Владимира и освободителя крестьян императора Александра II.

Даже записным критикам не нравится, если нашу страну начинают шельмовать почем зря

Правда, наши вечные соперники-американцы по истории заработали твердый "неуд". По данным опроса, который в прошлом году провел Фонд Вудро Вильсона, половина жителей США не знает, с кем их страна воевала во время Второй мировой. Во многих штатах девять из десяти респондентов не смогли ответить, когда был написан священный для американцев документ - Конституция США. Так что Америку мы хоть в этом перегнали. Слабое, правда, утешение.

Есть чем гордиться

Среди самых важных исторических событий россияне называют прежде всего победу в Великой Отечественной войне. Об этом сказало большинство - 59%. Следующее по ранжиру - крещение Руси в 988 году. Каждый четвертый-пятый россиянин (от 20 до 26% респондентов) упомянул полет Гагарина в космос, освобождение от татаро-монгольского ига, Октябрьскую революцию 1917-го (февральская далеко позади), образование и распад СССР, учреждение Петром I Российской империи, отмену крепостного права в 1861 г., воссоединение Крыма с Россией. Реже всего вспоминали про декабристов и Емельяна Пугачева (по 3%). А о событии, которое стало поводом для общегосударственного праздника и выходного дня, - освобождении Москвы Мининым и Пожарским в 1612 году - вспомнили только 8 процентов россиян. Лишь 7% считают значимыми для страны перестройку, демократизацию, падение "железного занавеса". К эпохе Горбачева и Ельцина в российском обществе отношение вообще, мягко говоря, не слишком теплое. Считают это время "лучшим периодом" в истории страны только 1 процент респондентов. Десять лет назад таких было 5%, тоже негусто. Мало кто поминает добрым словом конец 80-х и разгул 90-х.

Чем из прошлого России мы можем гордиться? На первое место в этом рейтинге граждане снова ставят, конечно, Победу - так заявили 67% опрошенных. И это, пожалуй, главная объединяющая основа для людей разного возраста, профессии, политических воззрений. С уважением россияне говорят и о восстановлении СССР после войны.

44 процента граждан гордятся великими отечественными поэтами, писателями и композиторами. Выражение "кто за тебя все делать будет, Пушкин?" - это на самом деле тоже дань уважения и благодарности. Цитаты классиков не просто помнятся, они вошли в живую речь и обиход миллионов людей. Грибоедов, Толстой, Чехов, Тургенев, Некрасов были бы счастливы.

Если сравнивать данные прежних и нынешних опросов (1996, 2007, 2016 и 2020 гг.), видно, что наш патриотический пафос со временем становится слабее. Уходят поколения, становятся далекой историей даже самые славные подвиги, меняется восприятие мира и ценности общества. Люди вообще стали сдержаннее в своих восторгах - и, например, уровень безусловной гордости за отечественных литераторов и музыкантов тоже снизился с 63% в 1998-м до сегодняшних 44%. Это не деятели культуры измельчали - это мы к ним относимся спокойнее. Единственное, чем сейчас россияне гордятся больше, чем в прежние времена, - наша армия (16% в 1998-м, 35% в 2016-м и 31% сейчас). При этом число тех, кому "нечем гордиться" в нашей истории, все эти годы не превышает двух процентов. То есть равнодушия нет - происходит переоценка ценностей.

Кстати, об очень многом говорит наше отношение к традициям и праздникам, которые отмечают "всем миром". Первый и главный из них, конечно, - Новый год (он важен для 86% респондентов). Следующий по значимости - День Победы (71%). Грех не отметить 8 Марта (46%), Пасху (46%), 23 февраля (36%) и православное Рождество (31%). Все прочие даты для россиян важны намного меньше. Масленицу (14%) празднуют чаще Первомая (11%). А вот День России (6%), День народного единства (3%), День семьи, любви и верности (5%) так и не стали "душевными" и "общенародными", это просто повод отдохнуть от работы. И наоборот, советское наследие переместилось из области идеологии в сферу приятных традиций - и прекрасно себя чувствует, никому не напоминая о проклятых временах тоталитаризма. В праздник весны и труда сажают картошку, а не политических противников, а лишний выходной еще никому не мешал, считают граждане.

Мы с такими не танцуем

Критической оценки прошлого все это не отменяет. Респондентам предложили назвать "идеальные" эпохи в развитии России. Этот вопрос в ходе исследований повторяется уже два десятилетия подряд. Ученые сравнили данные 2012 и 2020 года.

Выяснилось, что восемь лет назад считали сегодняшнюю эпоху лучшей из возможных треть россиян (32%), а в наше время - меньше четверти (23%). Выросла на 5 процентных пунктов популярность брежневской эпохи (19%). А вот число фанатов дореволюционной, царской эпохи упало вдвое, с 11 до 6 процентов. Сталинские и хрущевские времена привлекают сейчас 4 и 2 процента соответственно. И совершенно не вдохновляют россиян эпохи перемен - первые десятилетия советской власти, перестройка, времена Ельцина - Гайдара (по 1%).

Правда, слухи о повальной ностальгии по брежневскому развитому социализму несколько преувеличены - в основном ее выражали люди в возрасте 50+. У тех, кто помоложе, вся эта "дискотека 80-х" большого желания выйти на танцпол не вызывает. А 43 процента опрошенных вообще не смогли сказать, какой же должна быть идеальная Россия.

Нет и идеальных правителей. У каждого, считают граждане, были свои сильные и слабые стороны. Больше плюсов находят в Петре I и Екатерине II, князе Владимире и Владимире Путине. Скорее симпатизируют Леониду Брежневу и Николаю II. Преобладает негатив в оценках Бориса Ельцина, Михаила Горбачева и Никиты Хрущева. Насчет Ивана Грозного, Ленина или Сталина людям судить сейчас сложно - слишком резко менялась трактовка роли их личностей в истории. А про некоторых персон - таких, например, как Петр Столыпин или диссиденты советской эпохи, - средний обыватель ничего толком не знает.

Большинство респондентов, даже будь на то их воля, не хотели бы перенестись в другие времена. Правда, старшее поколение более охотно (свыше 40% в этой группе) запустило бы вспять машину времени, а молодое - осталось здесь и сейчас. Раз уж лучше ничего не придумано, наше время вполне пригодно для жизни.

И если оценивать прошлое, то надо делать это объективно, считают россияне. Почти две трети из них (61%) высказались за то, чтобы рассказывать новым поколениям полную и честную версию истории - не только о героическом прошлом, но и о трагедиях, преступлениях, ошибках. Чуть меньше трети (30%) - за то, чтобы прошлое "не ворошить", не будоражить общество, если упоминать, то в основном победы и героев. 11% четкого мнения на этот счет не имели. В данном случае мнения людей разных возрастов были практически одинаковыми.

Так или иначе, социологи на основе опросов вывели так называемый "индекс гордости" за страну: подсчитали, сколько вариантов люди отмечают в ответе на этот вопрос. Треть респондентов (37%) назвали как минимум пять таких объектов, 19% - четыре, еще 31% - два или три. В целом у наших сограждан этот фундамент довольно устойчивый, своей страной они гордятся всерьез и от души.

Матрешки в космосе

И наконец, о "картинках в твоем букваре". Что сегодня можно считать символами России в массовом сознании? Как правило, первым делом люди упоминали государственный флаг, герб и гимн - так думают три четверти (72%) опрошенных. Еще 44% называли исторические памятники, а 27% - архитектурные. В основном речь шла о Кремле, Красной площади, Эрмитаже и Медном Всаднике, других достопримечательностях. Четверть граждан считают, что Россию олицетворяют ее крепости, города-герои и другие символы стойкости - от Мамаева Кургана до Петропавловки. 22% назвали религиозные храмы и святыни. Для каждого пятого Россия - это в первую очередь великие люди, которые ее прославили. В достаточно обширном списке фигурировали предметы национальной культуры и быта (самовары, матрешки, гармонь), символы научно-технических достижений (в первую очередь космические корабли, но и автомат Калашникова тоже), герои национальных легенд и сказок (Иванушка и Василиса), растения (березки!) и животные (какая Россия да без медведя?), а также великая река Волга или озеро Байкал. Не обошлось, конечно, без водки, крейсера "Аврора", песни "Катюша" и частушек, салата оливье, олимпийского мишки, сибирских морозов и - кто бы сомневался - традиционно плохих дорог.

Здесь многое зависело от того, верующий человек или нет, "государственник" или либерал, откуда он родом и какой национальности, отдает предпочтение официальным СМИ или зарубежным каналам... Те, кто выступает за возвращение к национальным корням, чаще отвечали, что символ России для них - храмы, святые, города-герои, родная природа. Сторонники сближения с Западом с иронией смотрят на хохлому и самовары. Те, кто живет в сельской местности, относительно активнее делали символами государства Кремль и Царь-пушку. Обитатели мегаполисов упоминали матрешки и ушанки, которыми пестрят сувенирные магазины. Важнее было то, что весь этот ряд ассоциаций у наших сограждан - яркий, многообразный, очень богатый. Большинство (52%) россиян связывают со страной не менее пяти символов. И даже если среди них есть водка и дороги в ухабах - ничто все-таки в нашем сознании не затмит космических кораблей и рубиновых звезд на кремлевских башнях. Родину слышат, родину знают. И действительно любят ее - при всем несходстве лиц и характеров ста сорока шести с лишним миллионов отдельных граждан.

Комментарий

Итоги опроса комментирует научный руководитель ФНИСЦ РАН, академик РАН Михаил Горшков:

Михаил Константинович, один из наших рок-певцов как-то пошутил: "Как запомнить цвета российского флага? Снизу красные, сверху - белые. А между ними - Волга, наверное, течет". Шутки шутками, но в силах ли патриотизм объединить наше общество, которое расколото сейчас буквально вдоль и поперек (бедные-богатые, провинция-столицы, молодежь-старики), а посередине еще и Волга?

Михаил Горшков: Для людей очень важно ощущать себя единым целым, гражданами одной страны, чья история достойна самого большого уважения. Запрос на такое объединяющее начало в современной России очень высок. Это видно даже по тому эмоциональному отклику, который в обществе через 75 лет после завершения Великой Отечественной получает все, что связано с памятью о тех событиях. Чего стоит один "Бессмертный полк", в колоннах которого каждый год проходят миллионы людей с портретами своих близких. И достаточно опасная штука, когда (как у нас в 1990-е годы или сейчас в некоторых соседних государствах) систему общих ценностей оспаривают и пытаются разрушить. Это расшатывает социум, вызывает центробежные тенденции, иногда ведет к "параду новых национализмов".

С прошлого года даже в Конституции записано, что историческую правду надо защищать, а фальсифицировать историю и умалять подвиг защитников Отечества - недопустимо. Эта поправка в Основной Закон вызвала достаточно бурные дискуссии. Почему, на ваш взгляд, она была важна именно сейчас?

Михаил Горшков: Главное, что в данном случае важно, - объективная, взвешенная и всесторонняя оценка исторических событий, глубокие знания - а не мифы, фигуры умолчания и прочая фальшь. Наши опросы показывают, что попытки "переписывания" истории (тем более с подачи западных СМИ), мягко говоря, не вызывают у россиян понимания. Запрос на "справедливость" в обществе - один из самых сильных и хорошо артикулированных, и к оценкам истории он тоже относится. Более 70% опрошенных готовы по этому поводу спорить, вести просветительскую работу, доказывать свою правоту, особенно когда речь идет о Великой Отечественной войне. Только четверо из ста готовы в чем-то согласиться с критиками. С течением времени, при смене поколений эмоции неизбежно станут менее яркими. Но предметом гордости эти события будут оставаться еще очень долго.

А не многовато ли стало официоза во всем, что связано с нашей историей?

Михаил Горшков: Лучший способ убить интерес людей к чему-либо - это начать вокруг него бюрократические хороводы. Но общество по сути своей очень пластично. Оно многое адаптирует под себя, наполняет "человеческим" содержанием даже то, что изначально было чистой агиткой. Пример тому - советские традиции, которые живы до сих пор, но лишились пропагандистской "начинки". Тот же Первомай и субботники, 23 февраля или 8 Марта, которые обходят по популярности новые государственные праздники или всех святых Валентинов, Петров и Февроний вместе взятых. В целом тенденция даже шире - люди вообще стремятся деидеологизировать прошлое. Не любят, когда их начинают назойливо "агитировать за советскую власть" (или любую другую). Спокойнее относятся к ключевым событиям и лидерам. Историю при этом знают достаточно фрагментарно. Но сохраняют к ней интерес. Так что ученые и педагоги могут сказать о себе: "Есть такая профессия - Родину просвещать". И продолжить свой благородный труд.

Справка "РГ"

Исследование проведено ФНИСЦ РАН в рамках первого этапа Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности (поручение Президента РФ № ПР-71 от 16.01.2020 г.) в сентябре 2020 г. по репрезентативной общероссийской выборке (2000 человек в 22 субъектах РФ). Сбор первичной информации осуществлялся методом персональных очных интервью с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.