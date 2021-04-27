От учета служебных произведений до токенизации творческого продукта

Как оценивать результаты интеллектуальной деятельности и отражать их в качестве нематериальных активов, как их отслеживать и нужно ли это делать вообще? Этим вопросам была посвящена дискуссия "Результаты интеллектуальной деятельности как финансовый актив", которая состоялась 26 апреля в рамках форума IPQuorum 2021: Tech for Content.

"80% всех мировых нематериальных финансовых активов составляют объекты интеллектуального права", - отметила юрист, правовед, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян. Однако помимо зарегистрированных объектов, таких как изобретения или товарные знаки, сегодня все большее значение приобретают синтетические объекты, например массивы больших данных. "Под воздействием цифровизации изменяется сама интеллектуальная собственность. Появляются новые институты. Каждый из этих институтов может быть монетизирован. Где есть монетизация, там есть потребность в учете. Где есть потребность в учете, там есть фиксация публичного интереса государства в виде налогов. Каждый раз, когда мы изобретаем что-то новое, мы не думаем, как мы будем это отражать, но через некоторое время нам приходится об этом задумываться", - добавила правовед.

По словам Елены Авакян, результат интеллектуальной собственности сегодня далеко не всегда принимает юридическую форму интеллектуальной собственности. Так, информацию можно монетизировать не как объект авторского права, а, например, как данные. Более того, с развитием блокчейн-технологий все больше говорят о токенизации объектов или квазиобъектов интеллектуальных прав. Этот инструмент мог бы стать альтернативной традиционным юридическим механизмам регистрации или бухгалтерским процедурам инвентарного учета.

Пока что компании применяют в своей работе куда более традиционные LegalTech-решения, в основном крупные репозитарии и автоматизированные системы учета результатов интеллектуальной деятельности. По словам руководителя Юридического департамента и направления управления интеллектуальной собственностью ТАСС Екатерины Кулагиной, агентство владеет правами на фотоархив в 30 млн изображений. Кроме того, ежедневно корреспонденты по всему миру производят огромный объем эксклюзивных материалов. В этих обстоятельствах дотошное оформление служебных произведений, использование современных систем отслеживания пиратского контента, систематизация нематериальных активов - насущная необходимость. Екатерина Кулагина подчеркнула, что юрист по интеллектуальным правам легко может доказать свою полезность компании, просто продемонстрировав на деле, сколько она может заработать, перестав халатно относиться к "интеллектуалке".

На интеллектуальной собственности можно заработать за счет продажи исключительного права, лицензирования или судебных споров, считает директор департамента корпоративного права ПАО "МТС", патентный поверенный РФ № 1328 Анна Войцехович. Между тем, по ее словам, в МТС на баланс ставятся далеко не все результаты интеллектуальной деятельности. Маркетинговые подразделения, образовательные проекты - все они производят огромный объем контента, однако, если жизненный цикл объекта менее года, инвентаризация представляется нерентабельной. "Зачем ставить на учет 17 000 роликов, созданных компанией для внутреннего пользования в рамках нашего корпоративного университета?" - недоумевает Анна Войцехович.

Об автоматизированных системах выявления, учета, анализа нематериальных активов компаний рассказал генеральный директор Лаборатории IPCodex Вадим Ковалев. Управляющая портфелем IT-проектов IPChain Валерия Брусникина, как и многие, напомнила, что оборотоспособным можно считать лишь тот объект, права на который должным образом зафиксированы, например, путем депонирования материала на специализированном сервисе и защищаются современными технологическими средствами. Партнер практики по оказанию услуг для частных клиентов Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак отметил, что интеллектуальная собственность - это в первую очередь возможность защитить результат интеллектуальной деятельности и заработать на нем, особенно в рамках совместного предприятия. По мнению юриста, следует думать о фиксации прав и инвентаризации нематериальных активов.

Подводя итоги дискуссии, модератор Елена Авакян отметила, что автоматизация процессов в юридической сфере подразумевает изменение самой бизнес-модели, потому что "нельзя автоматизировать хаос". "Добро пожаловать в рай уборки, очистки и приведения интеллектуальной собственности в работоспособный и продаваемый вид", - заключила она.

Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдут свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Все воркшопы будут бесплатными и пройдут на специальной площадке IPQlab.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Дополнительная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industries) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.