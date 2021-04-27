Новости

В США проведут внутреннюю проверку на предмет угрозы экстремизма 04:07
Вице-премьер Юрий Трутнев поздравил Якутию с 99-летием 04:00
Перечислены простые способы замедлить старение 03:46
В арктическом регионе Канады три человека погибли при крушении вертолета 03:38
Власти Чили оставили границы закрытыми из-за пандемии 03:19
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V" 02:48
Неизвестные повредили 14 полицейских машин под Парижем 02:41
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ 02:34
В России пройдет тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах 02:26
Пентагон: Признание геноцида армян не отразится на военных отношениях с Турцией 01:55
СМИ: В аэропортах РФ могут создать коридоры для привитых от COVID-19 01:50
Илон Маск: При покорении Марса будет много человеческих жертв 01:30
Правительство Словакии продлило режим ЧС из-за COVID-19 еще на месяц 01:30
Посол: Россия и Австрия обсуждают восстановление регулярных авиарейсов 01:27
США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии 00:57
Меркель пообещала послабления для привитых и переболевших COVID-19 00:55
Кроссовки рэпера Канье Уэста проданы за рекордные 1,8 млн долларов 00:41
Глава делегации России в Вене прокомментировал ситуацию с ДОН 00:20
Более 1,5 млн кодов маркировки лекарств эмитировано без сбоев 26.04.2021
ВМС Индонезии обнародовали видео с поющими моряками погибшей подлодки 26.04.2021
В Москве главврача уволили после скандального видео с медсестрами 26.04.2021
В Словении ПЦР-тесты из РФ будут освобождать от карантина 26.04.2021
"Ювентус" намерен купить полузащитника "Рубина" Кварацхелию 26.04.2021
В Минобороны появится управление по вопросам искусственного интеллекта 26.04.2021
Шотландия и Уэльс объявили о снятии коронавирусных ограничений 26.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 03:46
Рубрика: Общество

Перечислены простые способы замедлить старение

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь способов замедлить процесс старения. Об этом пишет Express.

Фото: iStock
Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

"Тем, кто задумывается о долголетии стоит помнить про физическую нагрузку и здоровый сон, отказаться от пищевых добавок и увеличить долю овощей в своем рационе", - цитирует биолога РИА Новости.

Помимо этого, стоит внимательно следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов, а также отказаться от "модных диет", рекомендует эксперт.

Ранее ученые из США исследовали, как связаны между собой оптимизм и продолжительность жизни. Они провели эксперимент, участие в котором приняли почти 70 тысяч женщин и полторы тысячи мужчин.

Результаты исследования показали: представительницы прекрасного пола, которые воспринимают окружающую действительность на позитиве, живут на 15 процентов дольше, а представители сильного - на 11. Ученые официально подтвердили: люди, которые замечают, что "стакан наполовину полон", имеют все шансы дожить до 85 лет и даже переступить этот рубеж.

Общество Здоровье Общество Наука Всё о долгожителях

Главное сегодня

Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
В Турции введут полный локдаун до 17 мая
Путин распорядился призвать на сборы запасников
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах