Перечислены простые способы замедлить старение

Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь способов замедлить процесс старения. Об этом пишет Express.

"Тем, кто задумывается о долголетии стоит помнить про физическую нагрузку и здоровый сон, отказаться от пищевых добавок и увеличить долю овощей в своем рационе", - цитирует биолога РИА Новости.

Помимо этого, стоит внимательно следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов, а также отказаться от "модных диет", рекомендует эксперт.

Ранее ученые из США исследовали, как связаны между собой оптимизм и продолжительность жизни. Они провели эксперимент, участие в котором приняли почти 70 тысяч женщин и полторы тысячи мужчин.

Результаты исследования показали: представительницы прекрасного пола, которые воспринимают окружающую действительность на позитиве, живут на 15 процентов дольше, а представители сильного - на 11. Ученые официально подтвердили: люди, которые замечают, что "стакан наполовину полон", имеют все шансы дожить до 85 лет и даже переступить этот рубеж.