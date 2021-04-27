Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским

Журналисты поинтересовались, начались ли уже контакты администраций по подготовке встречи. Песков заметил, что, во-первых, желание разговаривать всегда можно только приветствовать, а, во-вторых, заместитель руководителя кремлевской администрации Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
Владимир Путин "абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога - что он только может касаться проблематики двусторонних отношений, а не поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", напомнил слова президента России его пресс-секретарь.
"Россия - не сторона этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственный правильный шаг для урегулирования - реализация положений Минского комплекса мер и налаживание прямого диалога с руководителями двух самопровозглашенных республик", - продолжил Песков.
На вопрос о том, могут ли лидеры изменить место проведения встречи и общаться не в Москве, пресс-секретарь российского лидера заметил, что ему неизвестно, чтобы конкретные предложения на этот счет транслировались бы из Киева в Москву. "По крайней мере, до сих пор", - добавил он.
"Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил, что Донбасс нужно обсуждать, и для этого нужна встреча, это не совсем коррелируется с представлением президента России о наполнении таких контактов", - подчеркнул Песков. "В любом случае, предстоит прояснить еще много деталей", - добавил он.
Украинский журналист поинтересовался, что же тогда могут обсуждать Владимир Путин и Владимир Зеленский, на что получил ответ, что это зависит от того, как в Киеве понимают суть, предтечу и будущее двусторонних отношений, насколько они нужны народу Украины. "Президент России неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, особенно с нашими соседями", - заключил Песков.