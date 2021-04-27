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27.04.2021 12:23
Рубрика: Власть

Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским

Текст: Кира Латухина
Переговоры президентов России и Украины могут касаться только двусторонних отношений, никак не урегулирования внутриукраинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на брифинге. Так что нужно прояснить еще много деталей.

Журналисты поинтересовались, начались ли уже контакты администраций по подготовке встречи. Песков заметил, что, во-первых, желание разговаривать всегда можно только приветствовать, а, во-вторых, заместитель руководителя кремлевской администрации Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Владимир Путин "абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога - что он только может касаться проблематики двусторонних отношений, а не поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", напомнил слова президента России его пресс-секретарь.

"Россия - не сторона этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственный правильный шаг для урегулирования - реализация положений Минского комплекса мер и налаживание прямого диалога с руководителями двух самопровозглашенных республик", - продолжил Песков.

На вопрос о том, могут ли лидеры изменить место проведения встречи и общаться не в Москве, пресс-секретарь российского лидера заметил, что ему неизвестно, чтобы конкретные предложения на этот счет транслировались бы из Киева в Москву. "По крайней мере, до сих пор", - добавил он.

"Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил, что Донбасс нужно обсуждать, и для этого нужна встреча, это не совсем коррелируется с представлением президента России о наполнении таких контактов", - подчеркнул Песков. "В любом случае, предстоит прояснить еще много деталей", - добавил он.

Украинский журналист поинтересовался, что же тогда могут обсуждать Владимир Путин и Владимир Зеленский, на что получил ответ, что это зависит от того, как в Киеве понимают суть, предтечу и будущее двусторонних отношений, насколько они нужны народу Украины. "Президент России неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, особенно с нашими соседями", - заключил Песков.

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Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины

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