Песков назвал один из факторов влияния на цены на продукты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает успешной работу кабмина по минимизации роста цен. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Пескова спросили, с чем связан рост инфляционных ожиданий граждан и насколько это обосновано. Пресс-секретарь президента переадресовал вопрос в правительство и подчеркнул, что макроэкономическая стабильность в России очевидна.

Но есть мировые тенденции, связанные с повышением цен на продукты питания и на другие продукты. Эти тенденции в России минимизируются благодаря работе кабмина, "но все равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться", пояснил он. "Наверняка это один из факторов", - считает пресс-секретарь президента.