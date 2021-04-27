Песков оценил решение США поставить вакцину AstraZeneca в другие страны

Решение США выделить другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал очень хорошим. Но отметил риски использования ее как политического инструмента.

"Это очень хорошо, - сказал Песков. - Мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления, но в то же время, чем больше (людей - прим. "РГ") вакциной будет обеспечено - пусть эта вакцина чуть-чуть слабее по эффективности, чем "Спутник V" - все равно, чем больше, тем лучше для всего населения Земли". "Это будет еще один маленький шажок, который приблизит нас к иммунизации населения планеты", - заявил он.

На вопрос, есть ли риски использования Вашингтоном вакцины как политического инструмента, Песков ответил утвердительно. Он напомнил, что и "Спутник V" на начальном этапе тоже сталкивался с несправедливой конкуренцией и информационными атаками. А сейчас его уже очень трудно атаковать: большая часть земного шара согласилась, что это очень надежная и эффективная вакцина.