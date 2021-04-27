Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"

Бразилия сможет получить дополнительные свидетельства безопасности и эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предметные переговоры ведет РФПИ, ответственный за распространение вакцины за рубежом и за удовлетворение огромного мирового спроса на вакцину "Спутник V"", - напомнил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нужно понять, что бразильская сторона имеет в виду, ссылаясь на нехватку информации. "Данных уже предостаточно. Опыт уже очень большой. Уже образовались big-data, которые свидетельствуют о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная", - сказал он.

"Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены. Здесь сомнений быть не должно", - заверил Песков.

Спрос в мире на российскую вакцину очень большой, оценил пресс-секретарь президента. "Сейчас все, кто имеют отношение к производству, работают в авральном режиме и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, также работают в авральном режиме, чтобы это производство наладить за границей", - заключил он.