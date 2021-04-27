Питание школьников передадут под общественный контроль родителей

Чтобы усилить внимание к школьному питанию, к 1 сентября 2021 года Минпросвещения вместе с Общероссийским народным фронтом создадут регламент участия родителей в общественном контроле над всеми вопросами питания школьников. Проще говоря, мамам и папам чиновники отдадут здесь решающую роль.

- Для родителей проведут семинары, им будет отдана решающая роль в общественном контроле над организацией питания их детей. Причем не только над качеством продуктов, но и временем приема пищи, чтобы исключить ситуации, когда ребенок не успевает поесть или ест в неудобное время из-за занятий физкультурой, - прокомментировал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Более того, Минпросвещения и ОНФ уже предоставили родителям много новых инструментов для жалоб, обращений и помощи по теме питания. А регионы стали получать не только "подгонялки" от чиновников, но и понятную методическую помощь: "летучки", форумы, эфиры и прямые линии.

Кто любит рыбные котлеты?

Регионы уже начали продвигать интересные инициативы родителей. Так, в школе №1 города Новодвинска Архангельской области мамы вместе с социальным педагогом школы три раза в неделю приходят в столовую, чтобы оценить: что школьники съедают, а что выбрасывают. По итогам меню на следующий учебный год корректируется. В Белгородской области родители тоже участвуют в дегустациях - им предлагается позавтракать, пообедать и даже пополдничать.

В Липецкой области чиновники управления образования и науки тоже стараются учитывать замечания главных заказчиков - учеников. Среди них проводились опросы, какие блюда дети хотят видеть на столах, а какие - нет. Самым нелюбимым продуктом оказалась белая рыба. Найден компромисс.

"Ребятам не по вкусу пришлись рыбные котлеты. Конечно, все это субъективно, но наша задача - накормить детей, а значит, пришлось найти решение, которое всех устроит. Заменили котлеты на тушеную рыбу с овощами. И, знаете, ситуация изменилась, дети стали доедать свои порции", - рассказала повар школы №47 г. Липецка Лариса Фомина.

Итальянские каникулы

В школьных столовых Череповца Вологодской области появились блюда итальянской кухни после опросов, проведенных среди школьников и их родителей.

"Главная задача - сделать так, чтобы было и вкусно, и полезно", - отметил мэр Череповца Вадим Германов.

Теперь школьники смогут попробовать биточки из куриного филе, запеченные с сырным кремом, или рыбные биточки с овощным соусом. Из ассортимента школьной столовой можно будет также выбрать куриный бульон с крутонами, тушенную капусту с курицей. Появятся даже паста болоньезе, или, проще говоря, макароны с фаршем под томатным соусом.

Витаминная тарелка

В Вологодской области в детсадах по просьбам родителей запустили программу "Витаминная тарелка". Чтобы поддержать и укрепить иммунитет малышей, им каждый день в дополнение к основному питанию выдают бесплатно свежие фрукты и овощи. Приоритет - закупке овощей и фруктов у местных производителей. Планируется, что "витаминная тарелка" появится и в рационе школьников.

В новом учебном году

Как сообщили "РГ" в Минпросвещения, к 1 сентября в каждом регионе будет разработан свой стандарт организации питания. Ответственность за обеспечение поставок и качества питания будут нести "профильные" заместители глав регионов. А на уровне школы - муниципалитет и директор.

Дмитрий Глушко также отметил, что "требованиям момента" часто не соответствует техническое оснащение школьных пищеблоков. К 1 сентября будут подготовлены планы переоснащения. Пищеблоки будут переоборудованы в зависимости от той модели, по которой будет осуществляться питание в школе.

А как у них?

Российский опыт организации питания школьников для всего мира, на самом деле, уникальный. Его уже перенимают в Армении, Киргизии, Таджикистане, Никарагуа, Иордании и на Кубе, сообщает Минпросвещения.

Успешные российские практики в сфере школьного питания также планируется представить на мероприятиях в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам, который пройдет в конце сентября 2021 года в Нью-Йорке.