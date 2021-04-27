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27.04.2021 13:58
Рубрика: В мире

Почему итальянский Робинзон Крузо решил покинуть необитаемый остров

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Мауро Моранди вынужден покинуть остров Буделли, на котором он прожил и которому верой и правдой прослужил более 30 лет.
Фото: facebook.com / mauro.dabudelli Фото: facebook.com / mauro.dabudelli
Фото: facebook.com / mauro.dabudelli

Речь идет о крохотном райском уголке протяженностью 1,6 километра, находящимся между Корсикой и Сардинией. Остров знаменит на весь мир своим уникальным розовым пляжем. Ему он обязан осколкам местных ракушек. Территория Буделли относится к национальному парку Ла-Маддалена, входящему в состав одноименного архипелага. На нем практически нет построек, как, впрочем, и людей, за исключением смотрителя острова 82-летнего Мауро Моранди.

Фото: Нива Миракян/РГ
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Появление бывшего учителя физкультуры на необитаемом острове в 1989 году сродни приключенческому фильму. Моранди наткнулся на него совершенно случайно, когда по пути в Полинезию, куда он хотел сбежать как можно дальше "от опостылевшего общества потребления и политической ситуации в Италии", у него сломался катамаран.

Домом отшельника стало здание бывшей радиостанции постройки времен Второй мировой войны. В течение 32 лет Моранди охранял остров, расчищал дорожки, поддерживал чистоту на пляжах и устраивал экскурсии для путешественников. На Буделли мужчина знает как свои пять пальцев буквально каждую ветку и всех его обитателей.

Однако в 2020 году власти, явно не оценившие все эти старания, стали планомерно вынуждать Моранди переселиться, обвинив его в незаконном ремонте жилища. Тогда итальянцы написали петицию в защиту смотрителя и собрали 20 тысяч подписей, что позволило ему остаться на острове. Вопреки этому, итальянский Робинзон Крузо накануне шокировал своих спасителей, заявив, что до конца апреля он навсегда уедет с Буделли и переселится на съемную квартиру.

"Я устал бороться, поэтому решил покинуть дорогое моему сердцу место. Надеюсь, что остров будет находиться под охраной, которую я ему обеспечивал на протяжении долгих лет", - отметил Моранди, признавшись, что, несмотря на почтенный возраст, на "большой земле" его ждет не только новая жизнь, но и новая любовь - учительница из Беневенто, с которой он познакомился, как это сейчас модно, в удаленном режиме, по телефону.

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