Выходными для всех почтовых отделений станут 1 и 9 мая, сообщили в пресс-службе Почты России. Накануне этих дат рабочий день в отделениях всех классов сократится на 1 час.
3 мая почта будет работать по графику субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. В остальные даты отделения будет работать в обычном режиме.
Исключения составят круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.
В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы, сообщили в почте. Это необходимо для бесперебойной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий. "Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ", - говорится в сообщении Почты России.