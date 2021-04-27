Выходными для всех почтовых отделений станут 1 и 9 мая, сообщили в пресс-службе Почты России. Накануне этих дат рабочий день в отделениях всех классов сократится на 1 час.

3 мая почта будет работать по графику субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. В остальные даты отделения будет работать в обычном режиме.

Исключения составят круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы, сообщили в почте. Это необходимо для бесперебойной достав­ки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий. "Пенсии и пособия в празднич­ные дни будут достав­ляться по расписанию, согласованному с региональными отделен­иями Пенсионного фон­да РФ", - говорится в сообщении Почты России.