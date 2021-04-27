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Пользователям рассказали, чего нельзя делать в WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
27.04.2021,  
16:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Тем, кто пользуется WhatApp, крайне не рекомендуется удалять фотографии и видео, которые когда-то были получены от других людей. Если этот контент имеет ценность, его лучше сохранить, поскольку при переносе аккаунта на другое устройство он может не восстановиться.

О проблемах с восстановлением медиаданных из резервных копий пишет обозреватель Forbes Зак Дофман. Со ссылкой на сайт WABetaInfo он утверждает, что проблеме, которая приводит к порче фотографий и видеофайлов, уже несколько лет - она известна как минимум с 2015 года.

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Пользователи, которые понадеются на то, что процесс загрузки медиа из бекапа произойдет корректно, могут столкнуться с тем, что вместо снимков и роликов они увидят файлы с названиями вида "???".

"Я советую пользователям избегать резервного копирования, - пишет Дофман. - Его пробелы в безопасности сводят на нет ценность сквозного шифрования". Вместо этого он рекомендует напрямую переносить данные со старого устройства на новое, а ценные фото и видео сохранять в отдельной папке.

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