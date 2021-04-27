Правительство готовит запрет на добычу китов и дельфинов

Прибрежная и промышленная добыча китообразных морских животных будет запрещена. Законопроект, который защитит китов, дельфинов и морских свиней подготовлен правительством, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Наша задача - обеспечение сохранения и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьезное значение для экосистемы, - сказала она. - Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов - безусловный приоритет в реализуемой экологической политике". Виктория Абрамченко отметила, что правительство ведет системную работу по совершенствованию нормативного регулирования добычи и использования морских млекопитающих, требований по их содержанию.

Кроме того, правительство предлагает строже относиться к регулированию добычи морских млекопитающих, при необходимости - устанавливать полный запрет на вылов отдельных видов.

В прошлом году Виктория Абрамченко поддержала решение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также заключение экспертов Российской академии наук о включении каспийского тюленя и дальневосточной популяции "плотоядной" косатки в обновленную впервые за 20 лет Красную книгу России.