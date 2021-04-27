Правительство поддержит железнодорожный транспорт

Кабинет министров окажет поддержку железнодорожному транспорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Выделим почти 6 миллиардов рублей пригородным пассажирским компаниям. Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе к местам отдыха", - сказал он.

Свыше 5,5 миллиарда рублей будет направлено на поддержку пассажирских поездов дальнего следования. "За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты, обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов", - отметил Мишустин.