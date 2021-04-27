Президент Латвии призвал искоренить русский язык на рынке труда

Президент Латвии Эгилс Левитс лично решил выступить против русского языка в республике. Он призвал правительство в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, где, по его словам, необоснованно требуют знания русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Левитса, ссылаясь на послание президента правительству об основах языковой политики.

"Я ожидаю принятия конкретных мер, чтобы искоренить бессмысленные требования знания иностранных языков на рынке труда", - отметил президент Латвии, указав на русский язык. При этом он призвал усилить позиции английского языка и способствовать его широкому освоению.

Таким образом глава латвийского государства дал понять, что интересы 40 процентов населения его станы ему чужды. Напомним, что в республике проживает почти два миллиона человек, для которых русский язык является родным. Русскоязычным жителям за многие годы так и не удалось добиться того, чтобы русский стал вторым государственным в стране. Зато вся система школьного и дошкольного образования в Латвии практически полностью переведена на латышский язык обучения. Более того, 26 апреля президент республики призвал обеспечить в школах Латвии возможность изучать один из официальных языков ЕС в качестве второго иностранного (русский не входит в эту группу).

Несмотря на политику властей Латвии, русский язык остается востребованным в республике. Работодатели заинтересованы в найме работников со знанием русского, чтобы те могли работать с русскоязычными клиентами из России и самой Латвии. Могли вести переписку с бизнес-партнерами, знали ближайшего соседа и его законы.