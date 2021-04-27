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27.04.2021 22:08
Рубрика: Экономика

Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста

Текст: Елена Манукиян
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне, привитые российской вакциной от коронавируса, смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста. Об этом 27 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Фото: EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS
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Отмечается, что для въезда в страну нужно будет предоставить сертификат о прививке на английском языке, а с момента получения второй дозы должно пройти не менее двух недель. В АТОР подчеркнули, что перевести сертификат на английский язык можно, например, в аэропорту Домодедово.

О готовности принимать привитых туристов Мальдивы заявили еще в начале апреля. Однако тогда речь шла о препаратах, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. "Спутника V" и других российских вакцин в их числе пока нет. Но в начале недели Мальдивы внесли уточнение в документ, и сейчас речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом страны".

Для невакцинированных туристов правила остаются прежними. Для въезда на территорию Мальдив им необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. В течение 24 часов до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья.

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