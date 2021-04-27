Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей

За период с 1 января по 25 апреля 2021 года в наш кинопрокат вышли 62 российских релиза, в том числе и копродукция с другими странами. В апреле такими релизами стали военная драма "Уроки фарси" (с Германией и Беларусью), детективный триллер "После Чернобыля" (с США и Украиной) и "Леонид Агутин. Cosmo Life" (с США, Мексикой, Кубой и Францией).

Совместными усилиями эти 62 релиза собрали с 1 января по 25 апреля в кинотеатрах страны 6 млрд 556 млн рублей, но при этом на их производство было потрачено 6 млрд 446 млн рублей. После того, как кинотеатры забрали себе половину кассовых сборов отечественных релизов этого года (3 млрд 278 млн рублей), убытки нашей киноиндустрии выросли в 2021 году до 3 млрд 168 млн рублей. В апреле НИ ОДИН российский релиз не окупился в прокате, и в этом месяце не было ни одного кассового отечественного кинохита.

Самыми кассовыми российскими релизами стали в апреле:

1 Майор Гром: чумной доктор - 295,7 млн рублей,

2 Чернобыль - 292,2 млн рублей,

3 Пальма - 89,8 млн рублей (общая касса - 345,3 млн рублей),

4 Пара из будущего - 28,1 млн рублей (общая касса - 536,1 млн рублей),

5 Конёк-горбунок - 20,4 млн рублей (общая касса - 1 млрд 197,3 млн рублей),

6 Уроки фарси - 15,3 млн рублей,

7 Будь моим Кириллом - 14,75 млн рублей,

8 Ганзель, Гретель и Агентство Магии - 14,1 млн рублей (общая касса - 80,9 млн рублей),

9 От винта 2 - 12,8 млн рублей

10 Батя - 9,6 млн рублей (общая касса - 532,1 млн рублей).

Остальные 12 (!) релизов апреля заработали в кинозалах менее 5 млн рублей каждый.

Ужасные результаты апреля для отечественного кино предопределили не только провал высокобюджетных "Майора Грома" и "Чернобыля", но и такие "незаметные" неудачники, как криминальная ретродрама "Маша" (сборы - 5 млн рублей при бюджете 50 млн рублей), криминальная ретрокомедия "Печень, или история одного стартапа" (сборы - 0,8 млн рублей при бюджете 63 млн рублей), детективный триллер "После Чернобыля" (сборы - 1 млн рублей при бюджете 104 млн рублей) и приключенческая комедия "Любовь и монстры" (сборы - 3,6 млн рублей при бюджете 100 млн рублей). Слабый результат (15,3 млн рублей) в наших кинозалах показала и 295 млн военная драма "Уроки фарси", но у нее солидные 5,86 млн долларов (440 млн рублей) в иностранном кинопрокате в этом году, и картина Вадима Перельмана на сегодня является самым кассовым российским фильмом за рубежом в этом году.