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27.04.2021 04:36
Рубрика: Власть

Пушков объяснил снижение популярности "Оскара" у телезрителей США

Фото: AFP/Chris Pizzello Фото: AFP/Chris Pizzello
Фото: AFP/Chris Pizzello

В воскресенье церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC посмотрели всего 9,8 миллиона человек. По данным CNN, в этом году был побит антирекорд по числу зрителей, установленный в 2020 году. Тогда на телеканале ABC церемонию смотрели 23,6 миллиона человек.
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Эти цифры прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он считает, что многих раздражают обязательные квоты на роли для актеров из меньшинств, а уровень американского кино падает. "Американцы голосуют против нынешнего "Оскара" тем, что все меньше смотрят эту некогда безумно популярную церемонию", - написал сенатор в Telegram-канале.

По словам, Пушкова, у нас еще по старинке восхищаются "Оскаром" - причем, в основном, больше прежнем имиджем, заработанным за долгие годы. "Но "Оскар" уже не тот. И Голливуд тоже", - заключил сенатор.

По информации CNN, еще семь лет назад церемония вручения кинопремий "Оскар" собрала у телеэкранов более 40 миллионов американцев, пишет РИА Новости.

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