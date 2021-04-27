Пушков объяснил снижение популярности "Оскара" у телезрителей США

В воскресенье церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC посмотрели всего 9,8 миллиона человек. По данным CNN, в этом году был побит антирекорд по числу зрителей, установленный в 2020 году. Тогда на телеканале ABC церемонию смотрели 23,6 миллиона человек.

Эти цифры прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он считает, что многих раздражают обязательные квоты на роли для актеров из меньшинств, а уровень американского кино падает. "Американцы голосуют против нынешнего "Оскара" тем, что все меньше смотрят эту некогда безумно популярную церемонию", - написал сенатор в Telegram-канале.

По словам, Пушкова, у нас еще по старинке восхищаются "Оскаром" - причем, в основном, больше прежнем имиджем, заработанным за долгие годы. "Но "Оскар" уже не тот. И Голливуд тоже", - заключил сенатор.

По информации CNN, еще семь лет назад церемония вручения кинопремий "Оскар" собрала у телеэкранов более 40 миллионов американцев, пишет РИА Новости.