Пустующие из-за пандемии офисы лондонского Сити переоборудуют в жилье

Знаменитый деловой район Лондона "Квадратная миля" в скором времени ждут большие перемены - городская администрация изучает возможность к 2030 году переоборудовать ныне пустующие из-за пандемии офисы в жилые помещения. По задумке эта программа "реновации" должна сделать этот район более конкурентоспособным и привлекательным.

Как сообщает газета City A.M., под эту программу подпадут по крайней мере 1500 помещений. В городской администрации уверены, что проект получит популярность, а его реализация будет означать адаптацию к новой постковидной реальности.

С начала пандемии этот район оказался фактически "мертв", поскольку подавляющее число работников офисов перешло на удаленку. Планируется, что новое жилье вкупе с парковыми зонами, местами для отдыха, культурными центрами, системой велодорожек и системой связи 5G превратится в особую экосистему, которая вдохнет новую жизнь в лондонский Сити.

"Квадратная миля" должна эволюционировать, чтобы обеспечить экосистему, остающуюся привлекательной для рабочих, посетителей, учащихся и жителей", - заявила глава комитета по политике и ресурсам лондонского Сити Кэтрин МакГиннес.