Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей

Российские власти продолжат поэтапно выстраивать дальнейшую систему мер поддержки российских семей, в частности, поддерживать семьи со школьниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

Глава государства напомнил, что власти РФ принимали решения по помощи семьям последовательно. Сначала были приняты меры в пользу семей с детьми до 3 лет, потом - от 3 до 7 лет. "Теперь предложены новые меры, - напомнил Путин, - ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях".

Глава государства добавил, что ежемесячную выплату смогут получать и будущие мамы, если они оказались в трудной материальной ситуации. Кроме того, в августе единовременно будет перечислено по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, включая и дошкольников, которые с сентября только пойдут в первый класс.

Путин пояснил, что при принятии данных решений исходили из того, что еще не восстановлен рынок труда, еще выше, чем до кризисного уровня, безработица, хотя тенденция в целом положительная. "Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку", - добавил он.

Однако это не последнее, что должны сделать власти, уверен российский лидер. "Мы будем делать все постепенно, но делать будем и дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", - подчеркнул президент.

Надо исходить из того, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, объяснил необходимость новых мер Путин. При этом он обратил внимание на необходимость осуществлять и парламентский контроль за социальными выплатами.

Напомним, что предусматривают новые меры:

- детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей;

- нуждающимся беременным женщинам будут выплачивать по 6 350 рублей в месяц;

- больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка;

- семьи, в которых есть дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.