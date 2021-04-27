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27.04.2021 15:18
Рубрика: Власть

Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей

Текст: Татьяна Замахина
Российские власти продолжат поэтапно выстраивать дальнейшую систему мер поддержки российских семей, в частности, поддерживать семьи со школьниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава государства напомнил, что власти РФ принимали решения по помощи семьям последовательно. Сначала были приняты меры в пользу семей с детьми до 3 лет, потом - от 3 до 7 лет. "Теперь предложены новые меры, - напомнил Путин, - ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях".

Фото: iStock
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям

Глава государства добавил, что ежемесячную выплату смогут получать и будущие мамы, если они оказались в трудной материальной ситуации. Кроме того, в августе единовременно будет перечислено по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, включая и дошкольников, которые с сентября только пойдут в первый класс.

Путин пояснил, что при принятии данных решений исходили из того, что еще не восстановлен рынок труда, еще выше, чем до кризисного уровня, безработица, хотя тенденция в целом положительная. "Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку", - добавил он.

Однако это не последнее, что должны сделать власти, уверен российский лидер. "Мы будем делать все постепенно, но делать будем и дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", - подчеркнул президент.

Надо исходить из того, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, объяснил необходимость новых мер Путин. При этом он обратил внимание на необходимость осуществлять и парламентский контроль за социальными выплатами.

Напомним, что предусматривают новые меры:

- детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей;

- нуждающимся беременным женщинам будут выплачивать по 6 350 рублей в месяц;

- больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка;

- семьи, в которых есть дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.

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