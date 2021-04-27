Национальные интересы России должны быть на первом месте для парламентариев всех уровней. И главная задача - повышение качества жизни граждан. Реакция на проблемы с получением соцвыплат должна быть немедленной, заявил президент, выступая в Санкт-Петербурге на встрече с членами Совета законодателей. Осенью выборы, и конкуренция должна быть честной, не нужно обещать невозможного, обманывать людей, как в 90-е, надо избегать дешевого популизма, быть ответственными и честными, сказал Владимир Путин.

Во встрече приняли участие руководство обеих палат парламента, председатели региональных заксобраний, главы комитетов Совета Федерации и Госдумы, другие представители власти. "Все вы такие дисциплинированные, все в масках, - оглядел зал президент. - Но ничего не поделаешь, требования времени". "Но я все равно вас всех вижу, узнаю и приветствую", - заметил он и поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма. "Именно здесь, в Таврическом дворце, в этом зале практически, 115 лет назад торжественно открылось первое заседание Госдумы", - напомнил он. Это важная веха в развитии российской государственности.

Парламентарии представляют разные политические силы, но Путин уверен: для них на первом месте были, есть и всегда будут национальные интересы страны. Это самая прочная основа для решения ключевых задач, главная из которых - повышение уровня и качества жизни граждан. Конкретные ориентиры заданы в Послании, и президент рассчитывает на дополнительную глубокую экспертную проработку инициатив, эффективное законодательное сопровождение и "постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль". Нужно скоординировать и четко увязать друг с другом законотворческие планы Федерального Собрания и региональных парламентов, выстроить конструктивный диалог с правительством, главами регионов и их командами, призвал он.

Ряд важных инициатив Послания нацелен на укрепление финансовой базы регионов и муниципалитетов, расчистку региональных бюджетов, реализацию значимых для людей проектов, в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет не выше чем под 3 процента. Этот мощный инструмент развития должен заработать на благо и в интересах людей, подчеркнул президент. А значит, приоритетные направления инвестиций в конкретные проекты должны определяться с учетом мнения жителей, сказал он и попросил держать этот вопрос на особом постоянном контроле.

Путин напомнил, что в дополнение к уже установленным пособиям в Послании были предложены новые меры - например, выплата на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. "Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова. - Прим. "РГ") знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно, выстраивать наши программы поддержки российских семей - но поэтапно", - намекнул на новые меры президент.

Ежемесячную выплату смогут получать и беременные в трудной материальной ситуации. Кроме того, в августе по 10 тысяч рублей выплатят семьям на школьников, включая будущих первоклассников. Путин еще раз объяснил мотивы: хотя тенденции положительные, рынок труда еще не восстановлен, а безработица выше докризисного уровня. Зарплаты в реальном выражении растут, но уровень доходов семей за период пандемии упал, и нужно помочь собрать детей в школу.

Выступая перед законодателями, Владимир Путин призвал будущих кандидатов на выборах соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и дешевого популизма. Фото: РИА Новости

"Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена", - оценил Путин, но попросил вести мониторинг по каждой из предложенных мер "и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями". Президент сказал, что до него постоянно доходит информация, что, несмотря на отработанные механизмы, все-таки происходят сбои. "Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать", - повторил он, призвав использовать весь арсенал полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому. Анализ и обобщение такой практики помогает улучшить механизм предоставления любых госуслуг. "Правила здесь должны быть справедливыми и абсолютно понятными, а сервисы - максимально простыми и удобными для людей. И что важно - доступны дистанционно и круглосуточно", - отметил Путин.

"Осенью состоятся федеральные парламентские выборы. Значимые избирательные кампании пройдут и в десятках регионах", - перешел к другой важной теме президент и попросил вести конкурентную борьбу, "уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики". "Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма", - подчеркнул он. "Вы знаете, насколько это вредно", - продолжил Путин. "Мы постоянно говорим: надо избегать популизма, но на практике, к сожалению, это продолжается, и, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов", - сказал он. "Обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей, - напомнил президент. - Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами".

Государство обязательно продолжит программы поддержки семей

"Обещать невозможное - это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимся, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри", - предостерег Путин и попросил парламентариев не впадать в ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, быть с людьми честными. Президент уверен: ответственные политические силы никому не позволят так действовать, а граждане смогут сделать выбор осознанно, в том числе "без услужливых, а зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне". "Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы", - пояснил он.

Кстати

Президент передал в Эрмитаж уникальные экспонаты

Вчера Владимир Путин посетил Эрмитаж и передал на хранение в коллекцию уникальные экспонаты, созданные по заказу императора Александра II, в неовизантийском стиле.

Евхаристический набор приданого великой княгини Марии Александровны состоял из 22 позиций из серебра с золочением и трех бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году в Петербурге по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в резиденции Кларенс-хаус (Лондон). В 1883 году великая княгиня с мужем, герцогом Эдинбургским, переехала в немецкий Кобург и перевезла церковную утварь. После смерти мужа Мария Александровна отправилась в Швейцарию, где умерла в 1920 году. Комплект попал на антикварный рынок. Собранная коллекция состоит из 16 серебряных изделий.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал Владимиру Путину об уникальной истории переданного набора церковной утвари. Фото: РИА Новости

"Как удачно: подарили мне, а я Эрмитажу", - сказал Путин. "Рад, что это нашло своего законного хозяина в лице Эрмитажа", - подчеркнул он.

Президент отметил, что "англичане проявили гибкость", ведь великая княгиня, выйдя замуж и уехав за рубеж, осталась православной. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал: "И наши проявили тоже твердость, потому что там бывали ситуации, когда не получалось договариваться... А здесь все получилось и получилось очень здорово". Экспонаты будут выставляться сразу, заверил Пиотровский. Утварь будет стоять в церкви как учебник причастия.

Также президент обсудил с главой Эрмитажа проведение выставок по стране, в частности в Севастополе и Кузбассе.