Ракетный крейсер "Москва" проведет стрельбы в Черном море

Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" проведет в Черном море учебно-боевые упражнения. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.

Там отметили, что на учениях корабль отработает применение главного ракетного комплекса и проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника. На нескольких морских полигонах крейсер проведет комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами морской авиации и ПВО. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены боевые стрельбы, будут закрыты для судоходства.

Ранее сообщалось, что в Черное море направляется патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton. Корабль уже начал проходить проливы к Черному морю.