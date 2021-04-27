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27.04.2021 12:31
Рубрика: Экономика

180 тысяч жителей аварийных домов получили новое жилье

Текст: Марина Трубилина

Переселение граждан из аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" идет со значительным опережением планов. С 2019 года новоселье отметили уже более 180 тысяч человек, сообщает АНО "Национальные приоритеты".

Данные об аварийных домах предложили сделать публичными

С 2019 года расселены почти 2,96 миллиона кв. м аварийного жилья. Это 90% от того уровня, который должен быть достигнут к концу 2021 года. Что касается граждан, то задача по улучшению жилищных условий на 2021 год практически выполнена - переселены были 180,2 тысячи человек, это 98% от планового значения, достигнуть которое необходимо было по итогам 2021 года.

Показатель 2021 года выполнили уже 19 российских регионов. Среди них - Владимирская, Воронежская, Иркутская, Курская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Камчатский, Пермский края, Карелия, Карачаево-Черкессия, Чечня, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО. Еще в 13 регионах показатель выполнения работ по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" превышает 80%.

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