700 обманутых дольщиков из Подмосковья получат квартиры

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан принял решение по восстановлению прав дольщиков ЖК "Малая Истра".

"Мы провели очередное заседание Наблюдательного совета, по итогам которого приняли решение по восстановлению прав 1 188 граждан в Московской области. Жилье 716 граждан будет достроено, 472 дольщика получат возмещения. Мы рады, что благодаря применению механизмов Фонда удается планомерно решать вопрос по восстановлению прав граждан во всех субъектах Российской Федерации, где еще остается проблема обманутых дольщиков. Люди получают собственное жилье, которое ждали годами, или компенсацию по рыночной стоимости квадратного метра, что позволит приобрести квартиру у благонадежного застройщика", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На проведенном заседании Наблюдательного совета приняли решение в отношении 15 домов жилого комплекса "Малая Истра", дольщики которого ждут свое жилье с 2018 года. Строительство 8 домов будет завершено, по 7 домам будут выплачены компенсации. Благодаря механизмам Фонда мы сможем восстановить права более 1 тысячи граждан, которые вложили свои средства в приобретение жилья застройщика ООО "Компания Промсервис", - отметил гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 2 193 млн руб., из них 1 389 млн руб. - на завершение строительства, 804 млн руб. - на выплаты компенсаций.

Решено, что дома № 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 31 жилого комплекса будут достроены, по домам № 3, 4, 9, 12, 16, 27, 33 будут выплачены компенсации.