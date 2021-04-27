Андрей Воробьев объявил о программе реновации жилья в Подмосковье

В Подмосковье откроют еще одну особую экономическую зону, модернизируют работу "Скорой помощи", начнут программу реновации жилья и создадут 50 парков на лесных территориях. И это еще не все перемены, которые ожидают область в ближайшее время, рассказал губернатор Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Московской области.

"За шесть лет нас, жителей Подмосковья, стало на полмиллиона больше. Но вместе с количеством должно расти и качество жизни", - с таких слов начал свою речь глава региона. Он обозначил потери, которые принесла региону пандемия COVID-19, - 110 миллиардов рублей, но вместе с тем отметил: доля малого бизнеса в экономике области составляет 30, а в отдельных муниципалитетах и 50 процентов. Это очень хороший уровень, сравнимый с европейским. "У нас успешно работают четыре особых экономических зоны. В июле стартует строительство пятой, самой крупной, в Домодедове. Это ОЭЗ "Максимиха", - уточнил Воробьев. Там смогут найти работу порядка 5 тысяч жителей области. Губернатор поблагодарил предпринимателей за ответственный подход к работе во время пандемии: "Спасибо всем нашим предприятиям и бизнесу. Им пришлось непросто, но они старались сохранить сотрудников и исправно платить налоги". К слову, в 2020 году в регионе появились 1,5 тысячи новых предприятий, которые уже принесли в областной и местный бюджеты 8 миллиардов рублей налогов.

Не обошлось и без слов благодарности врачам, которым весь прошлый год пришлось работать, что называется, на износ. Особенно несладко пришлось "Скорой помощи", обращений к которой до сих пор очень много. Если до пандемии врачам поступали 6 тысяч вызовов, то сейчас - 8 тысяч. Власти сделали выводы. "Сегодня на линии работают 590 бригад, а нам нужно порядка 750. Поэтому прошу разработать дополнительную систему мотивации для медиков,которые готовы трудиться на этом сложном участке", - поручил кабинету министров Андрей Воробьев. Область постоянно обновляет парк автомобилей экстренной службы, уже в этом году на подстанции поступили 167 машин, оснащенных по последнему слову медицины. А летом всю "Скорую помощь" переведут на IP-телефонию. Это позволит исключить случаи, когда жители не могут дозвониться до городских операторов. Теперь, если оператор в муниципалитете по какой-то причине не взял трубку, звонок переведут на областную службу. А зарплаты главных врачей больниц и поликлиник теперь привяжут непосредственно к пациентам. "Уже с этого месяца премии главврачей будут зависеть от количества жалоб и уровня смертности в каждом муниципальном образовании", - уточнил губернатор.

Первые предложения по переселению жителей будут представлены к концу года

Он также анонсировал запуск программы реновации жилья. "Мы благодарны президенту за закон о реновации, благодаря которому мы можем приступить к большой программе и переселить в современные и комфортные условия большое количество людей", - говорит Воробьев. Только начнется эта программа не с пятиэтажек, как в столице, а с бараков и двухэтажных шлакоблочных домов, которых еще много в подмосковных городах. Уже известно, что первые предложения по переселению жителей из бараков будут представлены общественности в третьем квартале текущего года. Площадки под реновацию ищут по всей области, но пилотный проект начнется в нескольких городах. Каких - будет определено голосованием жителей, которое проведут на портале "Добродел".

1,5 тысячи новых предприятий появились в области в пандемийном 2020-м году

Еще одна новость: все санитарные рубки в лесах Подмосковья станут возможны только после обсуждения с жителями. Решение принято после многочисленных жалоб граждан на то, что под санитарными мерами местные власти нередко маскируют вырубку деревьев под застройку. Последние скандалы на эту тему случились в Королеве и Щелкове, где только дойдя до губернатора, жители смогли отбить у застройщиков свои скверы. "Считаю, что нужно внести полную ясность. Прежде чем осуществлять санитарные рубки, неравнодушные жители обязательно должны задать свои вопросы на общественных слушаниях. Без них рубки делать больше не будем", - пообещал Андрей Воробьев.

Коснувшись вопросов экологии, он также добавил, что в этом году в лесопарковых зонах области появится девять обустроенных парков с малыми архитектурными формами, прогулочными маршрутами, зонами барбекю и спортивными зонами. А в течение пяти лет таких рекреационных территорий будет создано 50.