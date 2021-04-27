Банда девушек воровала дорогие телефоны в столичном метро

Несовершеннолетние девушки крали мобильные телефоны в московском метро. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оперативники отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали их лидера - 70-летнего москвича - и еще четверых его взрослых помощников - жителей Москвы и Подмосковья.

По словам Ирины Волк, криминальная схема была хорошо продумана и тщательно спланирована. Главными исполнителями были девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Они на станциях подходили к пассажиркам, заметив, что те разговаривают по дорогим телефонам, а затем прячут их в карманы верхней одежды. Воровки работали в парах: одна отвлекала жертву и закрывала от окружающих, а вторая карманница вытаскивала смартфон.

Пока установлена возможная причастность воров к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 000 рублей.

Добычу отдавали главарю. "Продвинутые" участники банды разблокировали устройства, стирали в них информацию - занимались предпродажной подготовкой. А затем сбывали краденое на радиорынке. Прибыль делил между участниками лидер группировки.

Полиция изъяла на одном из радиорынков Москвы компьютерную технику, носители информации, свыше 1300 сотовых телефонов и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Трое задержанных взяты под стражу, а двое других - под домашним арестом.

Следователи считают, что участники группы могли совершить несколько десятков подобных преступлений. Сейчас идентифицируют изъятую технику и устанавливают личности потерпевших.