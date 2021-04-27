Благодатный огонь будет раздаваться в 15 храмах Москвы

Благодатный огонь в Москве можно будет получить в 15 храмах, сообщила пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

- Благословлено принесение Благодатного огня в 15 храмов Москвы (по одному-два храма от каждого викариатства), - говорится в сообщении Фонда. - В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима.

Уточняется, что в последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь.

Храмы, в которых можно будет зажечь собственную лампаду, это Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово, Всех Святых на Соколе, Всемилостивого Спаса (патриаршее подворье) в Митино, Новомучеников и исповедников Российских в Строгино, Преображения Господня на Преображенской площади, Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, Георгия Победоносца на Поклонной горе, святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе (патриаршее подворье), Живоначальной Троицы в Карачарово, иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, храм святителя Тихона, Патриарха Московского.