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27.04.2021 00:01
Рубрика: Общество

На здоровье!

Доступ к электронной медкарте получили 5,2 миллиона москвичей
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8441)
Москвичи уже оценили, насколько удобно иметь доступ к своей электронной медицинской карте. Не случайно только за последний год 2,3 миллиона москвичей присоединились к такой возможности.

Но, как признал в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, была все-таки одна проблема - чтобы начать пользоваться ЭМК, москвичам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней. И вот теперь доступ к карте упрощен для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Чтобы воспользоваться электронной медкартой, им просто нужно выбрать эту услугу на портале.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Если же речь идет об электронной карте ребенка, необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет). Полной учетной записи на mos.ru пока нет? Тоже не беда. Для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID либо одного визита в центр госуслуг "Мои документы". Благодаря такому подходу электронной медкартой теперь смогут пользоваться 5,2 миллиона человек, или более 40 процентов москвичей.

В электронной медкарте москвичам доступны все ранее сданные анализы, рентгеновские снимки и исследования, проведенные на УЗИ, компьютерных томографах и МРТ, больничные листы, данные о прививках. В нее можно загружать и данные из других клиник, где вы лечились или проходили обследование. "И это не просто еще одна удобная электронная услуга, а инструмент сохранения хорошего здоровья на годы вперед", - подчеркивает Собянин.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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