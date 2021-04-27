Доступ к электронной медкарте получили 5,2 миллиона москвичей

Москвичи уже оценили, насколько удобно иметь доступ к своей электронной медицинской карте. Не случайно только за последний год 2,3 миллиона москвичей присоединились к такой возможности.

Но, как признал в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, была все-таки одна проблема - чтобы начать пользоваться ЭМК, москвичам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней. И вот теперь доступ к карте упрощен для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Чтобы воспользоваться электронной медкартой, им просто нужно выбрать эту услугу на портале.

Если же речь идет об электронной карте ребенка, необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет). Полной учетной записи на mos.ru пока нет? Тоже не беда. Для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID либо одного визита в центр госуслуг "Мои документы". Благодаря такому подходу электронной медкартой теперь смогут пользоваться 5,2 миллиона человек, или более 40 процентов москвичей.

В электронной медкарте москвичам доступны все ранее сданные анализы, рентгеновские снимки и исследования, проведенные на УЗИ, компьютерных томографах и МРТ, больничные листы, данные о прививках. В нее можно загружать и данные из других клиник, где вы лечились или проходили обследование. "И это не просто еще одна удобная электронная услуга, а инструмент сохранения хорошего здоровья на годы вперед", - подчеркивает Собянин.